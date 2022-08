Celine Evangelista Bertunangan dengan Marshel Widianto dan Komentar Ganda Shandy Purnamasari

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas, Celine Evangelista mengumumkan sudah bertunangan dengan komika, Marshel Widianto. Ia mengunggah pas fotonya yang disandingkan milik Marshel dengan latar belakang warna biru, seperti yang dibutuhkan saat pengurusan administrasi pernikahan.

"Semoga ini jadi langkah tepat yang aku ambil. Minta doanya ya semua #Marceline. Soon @marshel_widianto," tulisnya melengkapi unggahan foto di halaman Instagramnya, Senin, 29 Agustus 2022.

Unggahan tiga jam lalu itu tak pelak membuat geger. Meski sudah jamak diketahui ibu empat anak ini menjalin hubungan dengan Marshel Widianto, kabar bahwa keduanya siap melepas masa lajang itu tetap menghebohkan. Sebagian bahkan membuat candaan berbau body shaming yang diinisiasi Marshel sendiri bahwa perempuan cantik tidak membutuhkan pria tampan tapi laki-laki yang jenaka dan hangat.

"Anaknya jadi gimana ya bestie, penasaran," tulis Shandy Purnamasari bercanda. Celine dan Marshel adalah brand ambassador MS Glow miliknya. "Beauty and the Marshel," tulis Fuji bercanda mengutip judul film Beauty and the Beast.

Marshel pun membuat unggahan serupa. Ia mengunggah foto yang juga sudah diunggah kekasihnya itu. "Dari kemarin bercanda terus, sekarang gilirannya serius kali ya. Biar semua percaya. #MarCeline. Si Cantik milik Si Pemberani," tulisnya dua jam lalu di halaman Instagramnya.

Shandy pun juga memberikan komentar bercanda untuk brand ambassadornya ini. "Semoga anaknya mirip ibunya ya Chel," tulisnya. Gading Marten juga memberikan tanggapannya dengan maksud meledek pria yang menyebut dirinya bangga dari Tanjung Priok ini. "Puji Tuhan. Bikin KTP bareng gini di mana Nyo," tulisnya.

Penulis, Alitt Shitlicious juga memberikan komentarnya. "Gara-gara Pesulap Merah, gue gak percaya dukun. Tapi gara-gara lo, gue jadi percaya dukun. Bingung," tulisnya merujuk candaan yang kerap dilontarkan Marshel bahwa dia bisa membuat Celine Evangelista luluh karena bantuan dukun yang hebat.

Keduanya sempat diragukan benar-benar menjalin hubungan dan banyak yang menilai sekadar gimmick. Apalagi, dalam sesi wawancara, Marshel dengan maksud bercanda, pernah mengungkapkan keraguannya lantaran keempat anak Celine bersekolah di sekolah internasional yang mahal dan bukan sekolah negeri.

Celine Evangelista dan Marshel Widianto mulai dekat sejak keduanya sama-sama membintangi program komedi di Trans TV, Klinik Tendean. Dari mulai sekadar melempar canda, Celine yang bisa mengimbangi lemparan canda Marshel akhirnya mengaku terpikat dengan kelucuan Marshel. Celine, sebelumnya pernah menikah dengan Dirly Idol dan Stefan William.

