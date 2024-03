Kompaknya Gading Marten dan Gisella Anastasia Temani Gempi Nonton Konser Taylor Swift

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pasangan suami istri Gading Marten dan Gisella Anastasia terlihat kompak menghadiri hari terakhir konser Taylor Swift yang diadakan di Stadium Nasional Singapura. Keduanya datang menemani buah hati mereka, Gempita Nora Marten yang lebih akrab disapa Gempi, yang merupakan seorang Swiftie (sebutan untuk penggemar Taylor Swift).

Melalui Instagram Story yang ia unggah pada Ahad, 10 Maret 2024, Gisel menyampaikan rasa syukur karena dapat melihat kebahagiaan yang tampak di wajah Gempi selama menonton konser. “Grateful grateful grateful. Liat Gempi seseneng itu bener2 priceless,” tulis Gisel sebagai keterangan pada sebuah video memperlihatkan Gempi yang ikut menyanyikan lagu pembuka konser Taylor, “Miss Americana & The Heartbreak Prince” dengan penuh semangat.

Tidak hanya sang ibu, ayah dari Gempi juga menyampaikan kegembirannya bisa melihat kebahagiaan di wajah Gempi setelah menonton idolanya. “Happy Mpi,” tulis Gading disertai emoji bermata hati menambahkan keterangan di bawah video reels dari akun Gisel yang ia unggah kembali di Instagram Story miliknya.

Gisella Anastasia Terharu saat Nyanyikan “Lover”

Dalam rangka mengabadikan momen selama konser, Gading dan Gisella Anastasia sama-sama membagikan keseruan mereka melalui unggahan Instagram Story. Di deretan Instagram Story-nya, Gisel mengaku terharu ketika Taylor Swift mulai menyanyikan lagu “Lover”.

“Berkaca kaca deehhhhh pas lagu ini #makmakcengeng,” tulis Gisel melengkapi videonya bersama Gempi menyanyikan lagu "Lover" milik Taylor Swift. “Si manis gempi mau ajak semua orang masuk k frame video pas lagu ini.. Ajak papading, ajak mba Alma jg tp Alma kan pemalu yah.”

Gempi Fasih Nyanyikan Lagu Taylor Swift

Di beberapa potong video yang diunggah Gisel dan Gading di sosial media, Gempi terlihat sangat menikmati konser dan ikut bernyanyi bersama pelantun “Cruel Summer” itu. Selain hapal, di usianya yang baru menginjak 9 tahun pada bulan lalu, Gempi terdengar sangat fasih melantunkan lagu-lagu berbahasa Inggris itu. Beberapa di antaranya adalah ketika menyanyikan bagian bridge dari lagu “Cruel Summer”, lagu “The Man”, “You Need to Calm Down”, “Lover”, “Fearless”, dan juga “You Belong with Me”.

Anak Gading dan Gisel ini memang terkenal fasih berbicara bahasa Inggris sejak lama. Pada 2019 lalu, video Gempi yang diunggah Gading ketika menyanyikan lagu “Location Unknown” milik Honne sempat ramai dibicarakan di jagat maya. Bahkan, ia berujung diundang untuk naik ke atas panggung dan ikut menyanyikan lagu tersebut ketika Honne melaksanakan konser di Indonesia.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI

Pilihan Editor: Gading Marten, Gisella Anastasia, dan Gempi Liburan Tahun Baru Bareng ke London