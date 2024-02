Anggika Bolsterli Perankan Karakter Green Flag Sekaligus Red Flag dalam Dear Jo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggika Bolsterli menceritakan karakter yang diperankan dalam serial Dear Jo. Serial itu diadaptasi dari film Dear Jo: Almost is Never Enough yang tayang Agustus 2023. Ceritanya diadaptasi dari novel berjudul Almost is Never Enough karya Sefryana Khairil.

Dear Jo bercerita tentang tiga sahabat Ella, yang diperankan Anggika Bolsterli, Joshua atau Jo yang diperankan Stefan William , dan Maura yang diperankan Fita Anggriani. Ketiganya tinggal di Baku, Azerbaijan.

Karakter Ella

Karakter Gabriella atau Ella termasuk green flag. Menurut Anggika yang memerankannya adalah orang yang baik dan sayang pada sahabat-sahabatnya. Apalagi di luar kota atau di luar negeri mereka jauh dari keluarga di Indonesia. Ia juga orang yang kuat dan mandiri, biasa mengerjakan semua sendiri.

Ketika sudah menjadi ibu, Ella menjadi orang yang selalu memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri. Ia rela meminjamkan rahimnya karena ingin membantu dan membahagiakan sahabatnya sekaligus demi mencari biaya sekolah untuk anaknya.

Meski baik bagi orang lain, menurut Anggika, karakter Ella ini sebetulnya red flag bagi dirinya sendiri. Ia tega pada dirinya sendiri demi kebahagiaan orang lain. “Ada satu tagline yang diberikan pada Ella, yaitu cewek amsyong. Ada saja kemalangan yang menimpa dia. Padahal dia itu orang yang baik," katanya seperti dikutip dari keterangan pers Viu.

Namun karakter Ella selalu menyikapi masalah apapun dengan cara seperti seorang ibu yang tangguh. “Sejujurnya susah dan lelah memerankan Ella dalam drama ini, tetapi aku enjoy banget. Ella sepertinya selalu bilang, It’s gonna be ok. Semua akan baik-baik saja dalam menjalani hidup ini,” ujarnya di sela-sela syuting.

Anggika menambahkan bawa drama ini memberi banyak pesan moral kepada penonton, seperti belajar tulus mencintai orang, pengorbanan juga surrogacy. “Dear Jo seperti memberikan pesan agar kita boleh jatuh, tapi segera bangun lagi," katanya

Sinopsis Dear Jo

Ella dan Maura adalah sahabat yang pernah sama-sama bekerja di konsulat Indonesia di Baku, mereka juga tinggal di satu apartemen bersama. Ella sempat menyukai Jo. Tapi siapa sangka ternyata Jo adalah pria yang dijodohkan dengan Maura. Ella kemudian bertemu dan menikah dengan pria Azerbaijan, Samir.

Tak lama setelah menikah, Samir mengalami kecelakaan yang membuat Ella menjadi ibu tunggal bagi putrinya, Zoey. Sementara itu, Jo dan Maura kemudian menjadi pasangan suami istri. Secara ekonomi mereka tidak kekurangan apapun, namun setelah bertahun-tahun menikah mereka belum dikaruniai anak. Maura yang merindukan kehadiran anak menghadapi tekanan dari keluarga.

Hal ini membuat Jo dan Maura memohon kepada Ella untuk meminjamkan rahim

dan mengandung anak mereka. Semula Ella menolak permintaan itu, tapi pada akhirnya ia berubah pikiran. Ia bersedia menjadi surrogate mother, meminjamkan rahimnya untuk sahabatnya itu. Namun, siapa yang tahu apa yang terjadi di masa datang.

