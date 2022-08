Gracia Indri Umumkan Hamil, Doakan para Pejuang Garis Dua

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas, Gracia Indri mengumumkan tengah mengandung anak pertamanya. Pengumuman perempuan yang kini bermukim di Belanda itu dilakukan di halaman Instagramnya lewat unggahan foto bersama suaminya, Jeffrey Slijpen, Senin, 29 Agustus 2022. Ia mengunggah foto yang memperlihatkan perut buncitnya lantaran ia selama ini menyembunyikan kehamilannya yang ternyata sudah berusia tujuh bulan.

"YES .. I'M PREGNANT. Ini kabar bahagia yang aku dan suami mau share ke kalian.

Buat yang dari kemaren komen, 'kok keliatannya begini begitu dll', ini jawabannya. Iya aku dikasih kepercayaan Tuhan untuk hamil anak pertama kami dan puji Tuhan sudah mau memasuki usia 7 bulan," tulisnya.

Pada tiga foto yang memperlihatkan kebungahannya sebagai calon ibu, Gracia Indri menunjukkan foto USG yang memperlihatkan janin tengah tumbuh di rahimnya. Jeffrey memegang perutnya yang terlihat besar. Pada slide terakhir, kehamilan tak menutupi kelincahannya. Aktris dan presenter itu berpose sambil memamerkan perut buncit dan foto USG, adapun suaminya melompat gembira akhirnya akan menjadi ayah.

"Mohon doa baiknya ya teman-teman untuk aku, suami dan terutama untuk baby dalam perutku. .

Sehat, selamat, bahagia dan dilancarin semuanya," tulis kakak mantan aktris cilik, Gisela Cindy itu.

Tak lupa ia menuliskan semangat dan doa untuk para pejuang garis dua, istilah yang menyebut kepada perempuan yang berjuang agar bisa hamil itu. "Untuk para pejuang garis 2, doaku selalu bersama kalian...Peluk jauh dari Belanda..," tulis Gracia yang menikah dengan Jeffrey, pria asal Belanda itu pada 20 November 2021 dan mengajak sahabat-sahabatnya kondangan online di zona waktu yang berbeda.

Kabar ini tentu saja disambut senang adik dan sahabat-sahabatnya. "CONGRATS KAKA," tulis Gisela Cindy, yang sudah lama menetap di Kanada untuk belajar dan berkarier di benua Amerika itu. "My GOD!!! Ikut seneeeeeng sayangku!!! Sehat selaluuuu," tulis presenter, Dian Ayu Lestari."Woohoo congraats Indri so happy for you guys," tulis Tarra Budiman.

Gracia Indri sebelumnya pernah menikah dengan David Noah pada 2014. Pernikahan itu berakhir empat tahun kemudian dengan konflik yang tidak menyenangkan. David Noah disebut terbukti melakukan KDRT dan tak pernah memberikan nafkah kepada Gracia Indri. Sebelum menikah dengan David Noah, Gracia pernah lama berpacaran dengan pesinetron, Samuel Zylgwyn.

Baca juga: Gracia Indri Resmi Menikah di Belanda, Kondangan Jam 2 Pagi

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.