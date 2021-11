Gracia Indri Resmi Menikah di Belanda, Kondangan Jam 2 Pagi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan presenter Gracia Indri resmi melangsungkan pernikahan dengan Jeffrey Slijpen. Pernikahan yang berlangsung di Belanda ini terjadi pada Sabtu, 20 November 2021 waktu setempat. Teman-teman Gracia dari berbagai belahan dunia ikut menyaksikan pernikahan ini secara virtual.

“Kondangan pertama beda negara dan di Vancouver jam 2 malam dong. Untung besok gw gak ngantor,” tulis Velanyta Nicola Akerina, teman Gracia yang ikut menyaksikan pernikahan Gracia lewat zoom.

Sebelumnya di halaman Instagramnya Gracia mengunggah foto dirinya yang sedang bersiap-siap. Tampak gaun pengantin yang akan dikenakan Gracia diletakkan di kursi. “Get ready for my Big Day Today. Doakan semuanya lancar ya teman-teman hari ini,” tulis Gracia.

Melalui rangkaian status di Instagram story, Gracia mengunggah proses saat ia didandani sampai selesai. Ia juga mengunggah ulang ucapan selamat dari teman-teman dan kerabatnya yang menyaksikan secara virtual. “Makasih adekku sayang, makasih surprisenya. I love you, we love you,” tulis Gracia atas unggahan dari adiknya, Gisella Cindy yang kini menetap di Vancouver, Kanada.

Untuk pernikahan keduanya kali ini, Gracia menggunakan gaun pengantin putih dengan model bahu terbuka. Dengan penutup kepala yang panjang sampai ke lantai, Gracia terlihat sempurna di hari bahagianya. Pernikahan Gracia dan Jeffrey diberkati oleh pendeta perempuan.

Gracia Indri saat menikah dengan Jeffrey. Foto: Instagram Gracia Indri

“Akhirnya kamu nyusul anakku menikah, semoga juga nyusul punya momongan. Semua doa terbaik untuk my lop. Semoga @chand_kelvin juga segera nyusul, secara dia udah mandi kembang ya kan,” tulis Feni Rose seraya mengunggah fotonya berdua dengan Gracia.

Teman-teman Gracia yang lain mengucapkan selamat di kolom komentar unggahan Gracia. “Waah i was supposed to be your MC doooong,” tulis Indra Bekti yang selalu menjadi pasangan Gracia kala menjadi pembawa acara. “GOOD LUCK, INDRI!!! Walaupun sedih gak bisa ada di sana, but we’re still SO HAPPY FOR YOUUU, bahagia selamanya yaa,” tulis Adiezty Fersa. “Semoga lancar semuanya neeeng… salam ibuuu,” tulis Surya Insomnia.

Gracia pernah gagal menikah dengan David Noah, pemain keyboard band Noah. Pernikahan mereka berakhir yang dimulai 28 Desember 2014, berakhir pada 3 Mei 2018. Gracia sempat memilih sendiri sampai akhirnya dipertemukan dengan Jeffrey Slijpen, pria asal Belanda.

Pada bulan April 2021, Gracia Indri memilih pindah ke Belanda agar dekat dengan kekasihnya. Pada 8 November 2021, Gracia membagikan fotonya saat dilamar Jeffrey, Agustus 2021. "I SAID YES!!! Maastricht Augustus 2021," tulisnya dalam Bahasa Inggris dan Belanda pada keterangan unggahannya itu.

DEWI RETNO