Alasan Aquaman 2, The Flash, hingga Black Adam Tunda Jadwal Tayang

TEMPO.CO, Jakarta - Film Aquaman 2, The Flash, Black Adam, DC League of Super-Pets, Shazam 2, dan Wonka mengalami penundaan jadwal tayang. Warner Bros mengumumkan pihaknya memutuskan untuk menggeser jadwal perilisan beberapa film barunya tersebut.



Perilisan film Aquaman and the Lost Kingdom dan The Flash ditunda dari semula dijadwalkan tahun ini bergeser ke 2023 karena terjadi penundaan produksi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sekuel Aquaman yang dibintangi Jason Momoa itu diundur dari 16 Desember ke 17 Maret 2023. Sementara The Flash dari semula dijadwalkan tayang 4 November mundur ke 23 Juni 2023.

Penayangan dua film yang dibintangi Dwayne Johnson juga diundur beberapa bulan. Black Adam diundur tiga bulan dari semula 29 Juli menjadi 21 Oktober tahun ini, serta DC League of Super-Pets dipindahkan dari 20 Mei menjadi 29 Juli 2022.

Shazam! Fury of the Gods menjadi satu-satunya film yang jadwalnya maju beberapa bulan lebih awal. Film yang dibintangi Zachary Levi akan tayang dari semua ditetapkan pada 2 Juni 2023 berubah menjadi 12 Desember 2022 atau bertepatan dengan musim Natal.

"Kami sangat senang membawakan Shazam! Fury of the Gods kepada penonton sebagai hadiah Natal tahun ini. Anggota keluarga dari segala usia akan sangat menikmatinya," kata presiden distribusi domestik Warner Bros Jeff Goldstein, dikutip dari Variety pada Kamis, 10 Maret 2022.

Selain film-film superhero, film Warner Bros lainnya seperti Wonka juga mengalami perubahan jadwal penayangan. Film yang dibintangi Timothee Chalamet itu semula ditetapkan tayang pada 17 Maret 2023 mundur menjadi 15 Desember 2023. Sementara film Meg 2: The Trench yang dibintangi Jason Statham telah ditetapkan akan diputar di bioskop pada 4 Agustus 2023.

Berita mengenai perubahan jadwal tayang film Warner Bros awalnya diumumkan oleh Johnson yang mengatakan bahwa Black Adam dan Super-Pets ditunda. Studio kemudian mengeluarkan keterangan resmi segera setelahnya.

Belum lama ini, film Warner Bros The Batman rilis di bioskop global. Film yang dibintangi Robert Pattinson dan Zoe Kravitz ini menghasilkan 134 juta dolar AS di box office Amerika pada akhir pekan pembukaannya, menjadikannya debut terbaik tahun ini dan debut tertinggi kedua di era pandemi setelah Spider-Man: No Way Home.

