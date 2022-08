Deretan Penerima Disney Legends Award 2022, Termasuk Chadwick Boseman

TEMPO.CO, Jakarta - D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event akan dibuka pada Jumat, 9 September 2022, dengan deretan tontonan fantastis yang mencakup perayaan Disney Legends Awards dan tampilan awal Disney 100 Years of Wonder. Upacara pembukaan akan berlangsung pukul 10:30 di Hall D23 di dalam area Anaheim Convention Center.

“Selama hampir satu abad, Disney telah menghibur dan menginspirasi masyarakat luas di seluruh dunia,” kata Bob Chapek, CEO The Walt Disney Company, dikutip dari siaran pers pada Rabu, 24 Agustus 2022.

“Saya tidak sabar untuk mengundang fans menyaksikan untuk pertama kalinya apa saja yang kami miliki untuk ulang tahun ke seratus tahun Disney, dan bagaimana kami menggunakan kesempatan ini untuk memberikan penghargaan kepada semua penggemar dan keluarga yang selama ini telah menyambut Disney ke dalam hidup mereka," katanya.

Acara pembukaan akan disiarkan secara langsung sebagai bagian dari D23 Expo dan akan menampilkan deretan pertunjukan musik dan bintang tamu, serta berbagai kejutan untuk penonton, termasuk penampilan khusus oleh pemeran dari produksi Disney On Broadway Aladdin dan The Lion King, dan The North American Tour of Frozen.

Disney Legends Award dianugerahkan kepada individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa untuk perjalanan Disney, dan penerima penghargaan di tahun ini termasuk Anthony Anderson, Kristen Bell, Chadwick Boseman, Rob't Coltrin, Patrick Dempsey, Robert Price “Bob” Foster, Jonathan Groff, Don Hahn, Josh Gad, Doris Hardoon, Idina Menzel, Chris Montan, Ellen Pompeo, dan Tracee Ellis Ross. Pemenang Emmy Award Tamron Hall akan menjadi host di gelaran favorit fans Disney ini, membawa kehangatan dan ciri khas humornya.

Chadwick Boseman. AP

Program Disney Legends Awards merupakan tradisi The Walt Disney Company yang berlangsung selama 35 tahun, dimulai saat Fred MacMurray (The Shaggy Dog, The Absent-Minded Professor, The Happiest Millionaire) menerima penghargaan pada 1987. Upacara pemberian penghargaan ini hanyalah salah satu dari banyak acara spektakuler yang dapat dinikmati penggemar selama tiga hari berturut-turut di D23 Expo.

Para penerima penghargaan Disney Legends Award menerima patung perunggu Disney Legends setinggi dua kaki yang merupakan representasi dari imajinasi, kreativitas, dan keajaiban yang telah mereka berikan kepada The Walt Disney Company. Penerima Penghargaan Disney Legends juga akan berpartisipasi dalam kegiatan seremonial cetak tangan di akhir acara, dan cetakan perunggu mereka akan dipajang di Disney Legends Plaza di kantor pusat The Walt Disney Compnay di Burbank.

Fans yang ingin masuk ke acara ini akan dilayani berdasarkan ‘first-come first-served’ dan sudah termasuk dalam harga tiket ke D23 Expo 2022. SAat ini tiket D23 Expo sudah habis terjual. Presentasi tertentu akan disiarkan bagi para tamu di D23 Expo Live.

Termasuk dalam daftar penerima penghargaan tahun ini, total 304 Disney Legends telah diberi nama. Disney Legends di tahun-tahun sebelumnya mencakup nama-nama besar seperti Tim Allen, Julie Andrews, Howard Ashman, Robert Downey Jr., Annette Funicello, Whoopi Goldberg, Sir Elton John, Angela Lansbury, George Lucas, Steve Martin, Alan Menken, Hayley Mills, Fess Parker, Robin Roberts, Marty Sklar, Dick Van Dyke, Barbara Walters, Ming-Na Wen, Betty White, dan Robin Williams, di antara banyak lainnya. Dimulai dengan peluncuran perdana Expo D23 pada 2009, ribuan penggemar Disney telah dapat menikmati acara Disney Legends Awards secara langsung.

Baca juga: Mengenang Chadwick Boseman, Black Panther yang Belum Tergantikan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.