Mengenang Chadwick Boseman, Black Panther yang Belum Tergantikan

Chadwick Boseman berpose saat menghadiri American Music Awards di Los Angeles, California, AS, 24 November 2019. Lahir South Carolina, lulus dari Howard University, Chadwick Boseman mencoba peruntungan di dunia hiburan lewat peran kecil di televisi. Dia awalnyatampil di televisi pada 2003, di sebuah episode Third Watch. REUTERS/Danny Moloshok

TEMPO.CO, Jakarta – Hari ini, 28 Agustus 2021 merupakan tepat satu tahun kepergian sosok Chadwick Aaron Boseman atau yang lebih dikenal dengan nama Chadwick Boseman. Chadwick adalah aktor Amerika yang telah sukses membintangi banyak film.

Salah satu tokoh yang melekat di ingatan mengenai Chadwick Boseman yakni tatkala perannya sebagai superhero Black Panther (2018) di Marvel Cinematic Universe.

Chadwick Boseman lahir pada 29 November 1976 di South Carolina dari pasangan Carolyn dan Leroy Boseman. Melansir laman biography.com, ayahnya merupakan seorang pekerja pabrik sedangkan ibunya adalah seorang perawat. Kecintaan Boseman pada dunia perfilman sudah dimulai sejak dirinya duduk di bangku sekolah menengah. Boseman remaja memiliki cita-cita menjadi seorang aktor dan penulis drama. Bahkan, dirinya berhasil menyelesaikan tulisan drama pertamanya bertajuk Crossroads pada 1955.

Keseriusannya mendalami dalam dunia peran ditunjukkan saat Boseman berhasil lulus dengan predikat Bachelor of Fine Arts bidang penyutradaraan di Howard University tahun 2000. Selanjunya, Boseman memperoleh kesempatan mengikuti program Oxford Mid-Summer di British American Drama Academy di London yang didanai oleh aktor Denzel Washington. Boseman melanjutkan pendidikan perfilmannya dan pada 2002, dirinya lulus dari Akademi Film Digital Kota New York.

Debutnya di dunia hiburan pertama kali dimulai saat membintangi satu episode drama kriminal NBC Third Watch (2003). Kemudian, Boseman memainkan film pertamanya bertajuk The Express: The Ernie Davis Story (2008). Dilansir dari blackpast.org, puncaknya, ketika Boseman berkesempatan membintangi film bertajuk 42 (2013) sebagai Jackie Robinson. Film ini merupakan kali pertama Boseman menjadi pemeran utama sekaligus menjadi orang kulit hitam pertama keturunan Afrika-Amerika yang bermain dalam Liga Utama Bisbol (Major League Baseball).

Setelah itu, tawaran bermain film terus berdatangan. Sebagaimana dikutip dari laman imdb.com, beberapa film yang pernah Boseman mainkan di antaranya Get on Up (2014), Gods of Egypt (2016), Marshall (2017) dan pada 2018 dirinya menjadi bagian superhero Marvel Cinematic Universe dengan memerankan sosok T’Challa dalam Captain America: Civil War (2018). Berkat karaktrer ikoniknya sebagai King T’Challa dengan salam Wakanda Forever, Black Panther (2018) dinobatkan menjadi film supehero paling sukses sepanjang masa dengan menghasilkan lebih dari US$ 1 miliar di box office. Black Panther juga memeroleh nominasi film terbaik di Academy Awards 2019.

Namun, Chadwick Boseman aktor keturunan Afrika-Amerika ini mengembuskan napas terakhirnya di Los Angeles di usia 43 tahun. Boseman wafat setelah empat tahun berjuang melawan kanker usus besar yang dideritanya sejak 2016.

NAOMY A. NUGRAHENI

