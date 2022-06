Usai Sanggah Amber Heard, Kate Moss Jadi Bintang Tamu di Konser Johnny Depp

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Moss menghadiri konser Johnny Depp, mantan kekasihnya di Robert Albert Hall di London, Inggris pada Selasa, 31 Mei 2022. Kedatangan supermodel dunia itu sebagai tamu di konser Depp dilakukan enam hari setelah bersaksi melalui video dalam kasus pencemaran nama baik mantan kekasihnya itu melawan bekas istrinya, Amber Heard.

Johnny Depp naik ke atas panggung pada Selasa, 31 Mei 2022 bersama teman dan kolaborator, Jeff Beck selagi tujuh juri berembuk menyimpulkan kesaksian di sidang gugatan pencemaran nama baik melawan mantan istrinya, Amber Heard. Konser pada Selasa itu merupakan hari ketiga yang dilakukan aktor Pirates the Caribbean tersebut naik ke atas panggung.

Sebelum menghadiri konsernya di Royal Albert Hall, Moss, yang berkencan dengan Depp selama empat tahun dari 1994 itu hingga 1998, bersaksi pada 25 Mei 2022. Kesaksian Kate Moss ini menjadi bumerang bagi Amber Heard yang semula justru diharapkan akan memberikan keuntungan baginya.

Sebelumnya, Heard mengatakan dia berpikir Depp akan mendorong saudara perempuannya Whitney Heard menuruni tangga selama pertengkaran di rumah mereka di Los Angeles. "Saat itu terjadi, saya ingat informasi yang saya dengar, dia mendorong mantan pacar—saya yakin itu Kate Moss—turun tangga."

Aktor Johnny Depp berdiri di ruang sidang saat reses di tengah persidangan pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya Amber Heard, di Gedung Pengadilan Sirkuit Fairfax County di Fairfax, Virginia, AS, 27 April 2022. REUTERS/Jonathan Ernst

Dalam kesaksiannya, Kate Moss merinci momen yang dimaksud Heard itu. Menurut dia, ia meninggalkan ruangan dan saat itu Depp telah lebih dulu pergi dari ruangan itu. "Ada badai hujan dan ketika saya meninggalkan ruangan, saya tergelincir menuruni tangga hingga punggung saya terluka," kata Moss.

Ia pun berteriak meminta pertolongan karena tidak tahu apa yang terjadi padanya. "Saya kesakitan dan dia berlari kembali untuk membawa saya ke kamar dan memberikan penanganan medis kepada saya," kata Moss. Ia dengan tegas mengatakan Depp tak pernah mendorongnya. "Dia tidak pernah mendorong, menendang, atau melemparkan saya ke bawah tangga," katanya.

Dalam konser yang dihadiri Kate Moss itu, Depp bersama Beck memulai tampil sejak 29 Mei 2022 di Sheffield. Mereka membawakan lagu Heddy Lamar, yang sebelumnya mereka bawakan bersama. Lagu-lagu lainnya termasuk mengcover lagu John Lennon, Isolation, Time-nya Dennis Wilson, Killing Joke milik The Death and Resurrection Show, What's Going On yang dipopulerkan Marvin Gaye dan Little Wing milik Jimi Hendrix.

Johnny Depp mengajukan gugatan terhadap mantan istrinya Heard setelah dia menulis opini di The Washington Post pada 2018. Di opini itu, Heard menggambarkan dirinya sebagai "figur publik yang mewakili kekerasan dalam rumah tangga."

Setelah lebih dari enam minggu persidangan di Pengadilan Virginia, juri memutuskan bahwa Heard bertanggung jawab atas pencemaran nama baik Johnny Depp. Mereka memutuskan Heard membayar 15 juta USD tapi dikurangi hakim sesuai batas negara Virginia menjadi 10,34 juta USD. Amber, yang mengajukan gugatan balik senilai 100 juta USD terhadap Johnny, mendapatkan 2 juta USD sebagai ganti rugi.

E! NEWS ~ PEOPLE ~ DAILY MAIL

