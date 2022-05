Maudy Ayunda Unggah Foto dengan Busana Pengantin, Jesse Choi Suaminya?

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan penyanyi, Maudy Ayunda mengunggah foto dirinya dengan busana pengantin di halaman Instagramnya, Ahad, 22 Mei 2022. Ada tiga foto yang diunggahnya. Ia hanya memberikan keterangan tanggal pada unggahan ini. "22.5.22," tulisnya.

Di unggahan ini, tidak dijelaskan siapa pria beruntung mempersuntingnya. Perempuan yang ditunjuk pemerintah Indonesia sebagai juru bicara KTT G20 ini hanya men-tag akun @eddybetty sebagai desainer kebaya pengantin dan @iluminen, fotografer di acara pernikahan itu.

Pada foto pertama memperlihatkan kebaya yang dikenakan Maudy ini dimodifikasi dengan gaun pengantin internasional. Dari atas, ada jubah yang menjuntai menyapu lantai. Slide kedua dan ketiga, fotonya dengan kebaya tanpa jubah yang menjuntai itu.

Unggahan Maudy ini langsung mendapatkan ucapan selamat dari para sahabat. Kebanyakan telah mengetahui kabar ini tapi memilih tidak menyebutkan siapa pria yang menjadi suaminya.

"Congratss happy for u," tulis Belva Devara. "So happy for you," tulis Vidi Aldiano. "So happy for you," tulis Sandra Dewi. "Cantik sekali sayang. Congrats," tulis Titi Kamal. Zaskia Adya Mecca menuliskan komentar yang mengisyaratkan sudah mengetahui pernikahan itu. "Finally launching juga," tulisnya.

Di Twitter, unggahan Maudy Ayunda ini menimbulkan spekulasi siapa suaminya. Banyak yang menduga suaminya adalah Jesse Choi. Hal ini diperkuat dengan akun Jesse Choi diikuti oleh Maudy dan Amanda Khairunnisa, adiknya. Jesse, merupakan pria Korea-Amerika.

Jika dilihat di linkedin.com. Jesse Choi merupakan pemegang gelar Master of Business Administration dari Stanford University Graduate Scool of Business, teman kuliah Maudy saat mengambil S2 di Amerika Serikat. Ia meraih gelar Bachelor of Science dari Columbia University di New York.

Di akun Instagram yang masih diproteksinya, Amanda Khairunnisa, terdapat link ke situs medium.com. Di situ, ada artikel yang ditulisnya pada 9 Februari lalu untuk menjelaskan alasan dia pindah ke Jakarta.

Jesse menuturkan, ia dibesarkan di Los Angeles, Amerika Serikat. Ia menuturkan saat menempuh studi di Stanford, ia bertemu dengan perempuan Indonesia, kemungkinan Maudy Ayunda. "Kami mulai berkencan dan setelah menjalani turbulensi sekolah bisnis, covid, dan keadaan pribadi bersama, kami merasa tidak terpisahkan," tulisnya.

Baca juga: Jadi Jubir Presidensi G20, Prestasi Maudy Ayunda hingga Masuk Forbes 30 Under 30

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.