Member NCT Dream yang Membuat Histeris Penonton di Allo Bank Festival

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak 6 Mei 2022 lalu, Allo Bank mengejutkan para fans K-pop dengan mengunggah poster konser musik off air dalam rangkaian acara Allo Bank Festival 2022. Dalam unggahan tersebut juga tampil beberapa musisi lokal seperti Kahitna, Rizky Febian, BCL, Dewi Persik, dan lainnya.

Allo Bank mengundang para idol dari Negeri Ginseng, salah satunya yaitu NCT Dream. NCT Dream merupakan boyband grup yang terdiri dari sebanyak tujuh member. Seluruh namanya yakni Mark, Haechan, Jeno, Jaemin, Renjun, Chenle, dan Jisung Boygrup yang menjadi idola para kpopers Indonesia itu dinaungi oleh agensi ternama Korea Selatan, yaitu SM Entertainment.

Namun sayang, konser di istora Senayan, Jakarta kali ini, NCT Dream hanya tampil dengan lima member saja, yakni Jeno, Jaemin, Renjun, Chenle, dan Jisung. Sedangkan dua anggota lain tidak ikut lantaran memiliki jadwal lain.

Mungkin sudah banyak masyarakat yang familiar dengan Idol Korea satu ini. Hal itu karena NCT Dream juga sering muncul di televisi Nasional sebagai bintang tamu di berbagai acara yang diadakan oleh beberapa perusahaan platform digital terkenal di Indonesia.

Profil Anggota NCT Dream

Untuk mengetahui para member NCT Dream, berikut adalah profil dari masing-masing member.

Mark Lee

Mark Lee merupakan member tertua di boygrup NCT Dream. Mark Lee lahir pada 2 Agustus 199 di Toronto dengan nama Korea Lee Min Hyun. Ia memiliki nama Korea lantaran sebenarnya Mark Lee bukan asli Korea, melainkan Kanada. Menurut para fansnya, Mark memiliki kepribadian yang pacarable atau cocok jika dijadikan sebagai pacar karena perhatian, romantic, dan manis.

Posisinya di NCT Dream adalah sebagai main rapper, main dancer, sub vocalist, dan face of the group. Member satu ini menyukai buah semangka.

Lee Haechan

Haechan adalah salah satu member NCT Dream dengan nama lahir Lee Dong Hyuk dan berulang tahun pada 6 Juni. Tahun ini, pria berkebangsaan Korea Selatan itu berusia 22 tahun. NCTzen, sebutan bagi para fans NCT Dream menyebut bahwa Haechan adalah tipikal pria yang cocok dijadikan sebagai sosok sahabat. Hal itu lantaran karakternya asik, ramah, meskipun sedikit jahil. Di NCT Dream, posisinya sebagai vokalis utama.

Lee Jeno

Lee Jeno adalah salah satu member NCT Dream yang lahir dengan nama Lee Jeno pada 23 April 2000. Pria kelahiran Korea Selatan itu disebut-sebut mirip dengan salah satu member Super Junior Dong Hae. Dalam grup, Jeno berposisi sebagai main dancer, rapper utama, sub vokalis, dan visual.

Na Jaemin

Nae Jaemin adalah nama lahirnya, ia lahir pada 13 Agustus 2000 di Korea Selatan. Ia merupakan anak tunggal dari keluarga kaya raya di Korea Selatan. Melansir dari salah satu akun YouTube, ia bercerita pernah diminta ibunya belajar mengendarai yacht pribadi milik keluarganya. Ia juga mengatakan pernah mengendarai Yacht di Sungai Han.

Huang Renjun

Pria berdarah Tiongkok ini lahir pada 23 Maret 2000 di Jilin, Tiongkok. Dengan nama Korea Hwang In Joon, ia dikenal sebagai salah sau member yang emosional. Namun, para member lainnya dan NCTzen mengungkap hal itu justru membuatnya tampak lucu. Dalam grup, ia berperan sebagai vokalis utama dan dancer utama tunggal.

Zhong Chenle

Lahir dengan nama asli Zhong Chenle, ia lahir di Sanghai, Tiongkok. Ia memiliki nama Korea Jong Jin Rak dan merupakan warga asli Tiongkok. Chenle mulai memasuki dunia musik sejak dirinya masih kecil. Bernasib sama dengan Jaemin, Chenle merupakan salah satu member kaya di NCT Dream. Ia bahkan disebut Tuan muda oleh para fansnya. Dalam grup, ia berperan sebagai vokalis utama.

Park Jisung

Jisung lahir pada 5 Februari 2002 dan merupakan member termuda di NCT Dream. Pria berkebangsaan Korea Selatan itu berperan sebagai main dancer, sub vokalis, dan sub rapper di NCT Dream. Jisung dianggap paling perhatian kepada para fans. Ia sering menyapa fansnya melalui media sosial dan pesan aplikasi langganan Bubble.

Itulah member NCT Dream yang lima di antaranya hadir dalam Allo Bank Festival 2022 di Jakarta. Para fans yang ingin datang menyaksikan K-pop kebanggaannya, hadir dengan merogoh harga tiket Rp 100 ribu per orang.

RISMA DAMAYANTI

Baca: Disambut Meriah, NCT Dream Ungkap Kesan Baik Terhadap Indonesia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu