Jess No Limit dan Sisca Kohl Umumkan Pacaran, Mengaku Bucin dan Lap Keringat

Jess No Limit mengumumkan hubungan percintaannya dengan Sisca Kohl. Foto: IG Jess No Limit dan Sisca Kohl.

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber dan gamer, Jess No Limit mengumumkan hubungan percintaannya dengan seleb TikTok, Sisca Kohl. Kedua pesohor ini mengunggah bersama foto kencan di akun Instagram mereka, Senin, 16 Mei 2022. Tak ada penjelasan kalimat pada unggahan itu, tapi Jess No Limit menggunakan emotikon jatuh cinta, hati, dan bahagia untuk unggahan itu.

Unggahan dua jam lalu itu langsung membuat geger dan mendapatkan tanggapan dari selebritas lain, meskipun keduanya memang sudah dirumorkan memiliki hubungan. Selebritas memberikan selamat kepada keduanya dan berharap hubungan itu awet.

"Aku...suka sekali," tulis pengusaha game, DayLen Reza dengan menuliskan kalimat menirukan cara Sisca Kohl dan adiknya Aliyyah Kohl kala mencicipi masakan aneh-aneh dan mahal yang mereka bikin. Jerome Polin, Youtuber yang pernah berkolaborasi dengan Jess No Limit dan adiknya, Jessica Jane hingga berujung masalah juga meninggalkan komentar. "Wuih," tulisnya.

Perusahaan mainan, UniPin Indonesia mempertegas bahwa unggahan itu hanya pengumuman semata lantaran sebenarnya sudah terjalin lama. "Akhirnya kapalku berlayar terang-terangan. Jessica Jane hanya menanggapi dengan satu kata. "Ou," yang dibalas kakaknya dengan emotikon jatuh cinta.

Ada komentar netizen yang menggelitik. "Cuan No Limit Coming Soon," tulis @hello***. "Anaknya saingan Rafathar ini, wkwkw, tulis @anjar***. Komentar ini menanggapi hobi Sisca Kohl yang membuat geleng-geleng kepala dan pendapatan yang dihasilkan Jess No Limit sebagai Youtuber dengan subscriber 24,4 juta.

Jess No Limit mengunggah vlog bersama kekasih barunya, Sisca Kohl. Foto: Youtube Jess No Limit.

Jess No Limit juga membuat vlog kencan mereka ke Ancol yang diunggah dua jam lalu. Ia memberikan judul, "Bucin Sama Sisca Kohl." Sebelum berangkat, keduanya melakukan tes swab. "Hasilnya negatif guys, jadi saatnya makanan. Sisca membuatkan makanan," kata pria bernama Tobias Justin itu di dalam mobil. Sisca membuatkan omelette, sosis, dan roti panggang.

"Estetik sekali. Mari kita coba," kata Jess berbarengan dengan kekasihnya. "Untung dibikinkan omelette, bukan es krim nasi padang," ujarnya bercanda menanggapi kegiatan Sisca dan adiknya yang suka membuat es krim dengan rasa makanan gurih berlemak. "Ini rotinya enggak fokus, karena ada ayang," kata Jess No Limit.

Keduanya berpindah wisata ke pantai. Jess dan Sisca mengenakan topi kembar berwarna merah jambu. "Ternyata ya, dari kecil aku suka ke Ancol, baru kali ini aku lihat Si Manis Jembatan Ancol," ucap Jess menggoda kekasihnya. "Sedalam-dalamnya lautan ini, masih dalam cintaku buat ayang." Si Manis Jembatan Ancol adalah kisah horor legendaris yang sukses besar setelah difilmkan.

Kegiatan mereka dari satu tempat ke tempat lain hanya makan, saling menyuap, makan, saling menyuap, lap keringat di wajah dan makanan yang menempel begitu seterusnya. "Saatnya kita makan pakai tangan," kata Jess yang ditimpali Sisca, "Makan pakai tangan paling nikmat."

Jess No Limit kemudian menawari Sisca Kohl untuk mengupaskan udang. Ia lalu menyuapi kekasihnya dari tangannya langsung. "Disuapi ayang paling enak,." kata Sisca.