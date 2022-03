Bos Mayapada Hospital, Grace Tahir Kini Nyaman Bikin Konten dengan Jess No Limit

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Mayapada Hospital, Grace Tahir membuat kanal Youtube bersama Youtuber gaming, Tobias Justin atau lebih dikenal sebagai Jess No Limit. Grace No Limit menjadi pilihan nama untuk kanal Youtube kolaborasi keduanya.

Dalam kanal Youtube tersebut mereka menggunakan konsep podcast, namun melalui zoom meeting dan mengundang para publik figur untuk berbagi kisah inspiratif mereka. Kanal Youtube tersebut sudah dibuat sejak Mei 2021.

Grace Tahir belakangan ini viral karena menyindir Indra Kenz melalui sebuah video parodi yang diunggah di kanal Youtubenya, pada Rabu, 9 Maret 2022. Ayahnya, Dato Sri Tahir, merupakan founder dari Mayapada Group dengan kekayaan sekitar Rp 37 triliun sedangkan ibunya, Rosy Riady merupakan putri keluarga konglomerat Mochtar Riady. Garis keluarga tersebut menjadikan Grace Tahir crazy rich yang sesungguhnya.

Sebelum kanal Youtube Grace No Limit, baik Grace Tahir dan Jess No Limit sudah memiliki kanal Youtube mereka masing-masing. Kanal Youtube Jess No Limit sudah terjun dalam dunia Youtube dengan total 24 juta subscribers. Sementara itu, kanal Youtube Grace Tahir yang baru berumur satu tahun itu memiliki 7,9 ribu subscribers.

“Subscribe to our new YouTube channel, kerjasama saya dengan Justin, aka Jess No Limit! You don’t want to miss this!” cuit Grace pada akun Twitternya @gtahir pada 16 Juli 2021.

Kolaborasinya bersama Jess No Limit kini telah menghasilkan kurang lebih sepuluh konten yang telah diunggah di kanal Youtube mereka. Beberapa publik figur terkenal yang telah hadir dalam program mereka adalah Jerome Polin, Greysia Polii, Chandra Liow, dan beberapa lainnya. Pada podcast melalui zoom tersebut para tamu undangan hadir dan menceritakan kisah menarik dalam kehidupan mereka. Ada yang menginspirasi, tapi tak sedikit yang mengharukan. Terpantau hingga saat ini, kanal Youtube Grace No Limit telah memiliki sebanyak 23,8 ribu subscribers.

Pada kanal Youtube pribadinya, Grace Tahir membuat konten bernama Iso-Late Show. Program ini mengundang beberapa publik figur terkenal di Indonesia seperti Deddy Corbuzier, Dokter Tirta, Basuki Tjahaja Purnama, Raline Shah, dan masih banyak lainnya.

Iso-Late Show merupakan program bincang-bincang dan saling berbagi dari tamu yang diundang. Di awal pembuatan konten tersebut, Grace Tahir berbincang dengan para tamu melalui zoom karena sedang pandemi. Namun, belakangan ini beberapa tamu berkolaborasi secara tatap muka dengannya. Selain itu, Grace juga banyak mengunggah konten mencoba banyak jenis makanan.

