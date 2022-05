Aghniny Haque, si Ayu KKN di Desa Penari Ungkap Tantangan Terberat Syuting

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris sekaligus mantan atlet taekwondo, Aghniny Haque berperan sebagai Ayu saat membintangi film KKN di Desa Penari. Dia digambarkan sebagai mahasiswa yang tidak percaya akan hal-hal gaib. Namun, pada akhirnya menjadi korban dari Badarawuhi atas tindakan yang dilakukannya.

Aghniny mengungkapkan tantangan terberat yang harus di hadapinya. Pada saat syuting hari ke-21, rombongan menuju ke desa yang dijadikan lokasi syuting KKN di Desa Penari. "Kita lagi mau berangkat ke desa KKN dan itu medannya waktu naik motor tuh bener-bener kayak gitu," katanya melalui video yang dipublikasikan oleh MD Pictures pada 4 Mei 2022.

Aghniny menjelaskan medan yang dilaluinya sangat sulit, jalanan tidak rata membuat tubuhnya ikut bergoyang mengikuti struktur jalan. Selain hal tersebut, dia juga mengaku beberapa kali seperti hampir terjatuh dari motor. Trek jalan yang tidak rata juga membuat perutnya terasa sakit.

Aghniny juga berbicara mengenai tantangan yang paling menyebalkan yaitu ketika tengah melakukan syuting secara outdoor saat turun hujan. "Tantangan yg paling nyebelin di sini sebenarnya, kadang suka kepentok sama cuaca dan itu jadi bikin utang scene," ungkapnya.

Salah satu adegan di film KKN di Desa Penari. (YouTube - MD Pictures)

Aghniny juga menuturkan perlakuan khusus untuk pendalaman karakternya sebagai Ayu. Dia mengungkapkan tidak jauh berbeda seperti halnya para pemeran lainnya. "Kalo aku sendiri ya pasti sama, ada bedah naskah, juga bedah karakter, terus ada reading. Dan yang paling khusus di sini aku tuh ada belajar tari khusus Jawa Timur," katanya.

Meskipun film tersebut sempat mengalami penundaan selama beberapa tahun, tapi antusias penonton sangat tinggi. Diketahui menurut catatan rumah produksi MD Pictures setelah enam hari tayang di bioskop Tanah Air, 'KKN di Desa Penari' telah berhasil menembus angka hingga 2 juta penonton dalam 6 hari penayangan dan angka tersebut masih terus bertambah hingga kini. Film ini juga mampu bersaing dengan Marvel Cinematic Universe (MCU) Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang tayang secara bersamaan.

DIAH RETNO ANDANI