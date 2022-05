Arief Muhammad Mudik Temukan Seragam Lulusan SMP, Terungkap Tabiat Jeleknya

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber dan pemengaruh, Arief Muhammad saat ini tengah mudik ke kampunghalamannya di Batam untuk merayakan lebaran bersama keluarga. Ia menemukan harta karun tak ternilai di rumah masa kecilnya.

“Baju pas lulus-lulusan SMP. Tahun berapa ya ini, lupa. Beberapa nama temen yang tanda tangan di baju ini, udah coba inget sekuat mungkin tetap lost, lupa itu siapa. Efek udah lama nggak keep in touch. Mungkin mesti ketemu dulu baru inget lagi,” tulisnya pada keterangan unggahannya.

Ayah dua anak ini mengunggah foto baju seragam SMPnya yang dipenuhi coretan pilox, hal yang biasa dilakukan saat merayakan kelulusan. Baju seragam itu digantungnya.

Ada yang lucu di seragam itu. Tulisan yang terbaca itu mengungkap tabiat jelek suamI Tiara Pangestika itu. “Buat Arief yang jarang mandi, jangan lupa ama Ayu ua,” tulis Ayu, teman SMPnya dengan menuliskan menggunakan warna merah.

Unggahan lainnya, Arief memperlihatkan walkman pertama miliknya. Walkman biru itu secara fisik masih terlihat bagus.

“Kalau nggak salah dibeliin sama nyokap tahun 1999, pas kelas 4 SD dulu. Biar nggak rebutan sama kak @citraaa, kami dibeliin masing-masing satu, dan boleh pilih kaset pertamanya sendiri. Kak Chyta pilih S07 (album pertama yang warna hijau), dan gue pilih Backstreet Boys, album Millennium yang ada lagu I Want It That Way,” tulisnya.

Arief kemudian menambahkan kalimat pamungkasnya, yang memperlihatkan zaman sudah bergerak maju dan dirinya sudah tua. “Baim-Mecca mana tahu cara pakainya ini,” tulisnya menyebut dua anaknya.

Pada unggahan Arief Muhammad soal baju seragam, netizen meledek keterangan yang ia tulis sebagai pengakuan sudah tua. “Caption bang Arief sudah real seperti bapak-bapak yang nostalgia mudanya,” tulis @sucir***. Ada juga yang menegaskan kebiasaan buruk Arief Muhammad itu.

