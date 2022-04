Sinopsis 365 Days: This Day, Dikritik Lebih Buruk dari Film Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Film 365 Days: This Day telah tayang di Netflix mulai Rabu, 27 April 2022. Sekuel dari film 365 Days ini melanjutkan kisah Don Massimo Torricelli (Michele Morrone) dan Laura Biel (Anna Maria Sieklucka), yang menikah dan berjuang untuk mengatasi rahasia kelam dari masa lalu mereka.

Massimo merupakan mafia muda asal Italia yang menyandera Laura dan akhirnya jatuh cinta. Film kedua ini dimulai dengan Laura yang selamat dari serangan dalam terowongan, di akhir film pertama. Setelah keduanya menikah, ada konflik baru yang muncul dalam hubungan mereka.

Massimo bersikap sangat protektif dan membatasi ruang gerak Laura. Hubungan mereka semakin rumit dengan hadirnya tokoh baru, Nacho (Simone Susinna), seorang tukang kebun misterius. Sampai akhirnya Laura menjadi korban penculikan oleh musuh Massimo.

Setelah dirilis, film berdurasi hampir dua jam ini menjadi perbincangan di jagat maya. 365 Days: This Day dinilai lebih buruk dari film pertamanya yang juga menimbulkan kontroversi. Film ini didominasi oleh adegan seks dari para pemain dibandingkan fokus dengan alur ceritanya.

"Saya sudah menonton 365 Days: This Day dan izinkan saya memberi tahu Anda bahwa ini sangat buruk. Yang dilakukannya hanyalah fokus pada seks dan tidak ada plot sebenarnya untuk film tersebut," cuit @jjxqu***. "365 Days: This Day sama sekali tidak memiliki plot..... semua tentang seks. Saya kecewa dengan betapa buruknya film ini," cuit bbyx***. "Film 365 Days: This Day. Setidaknya yang pertama punya plot. Yang ini tidak punya plot. Itu benar-benar film porno," cuit @Missli***. "Menonton 365 Days: This Day. Saya tidak bisa berhenti tertawa lebih seperti video musik yang panjang daripada film," cuit @yslt***.

Seperti film pertama, 365 Days: This Day juga mendapat penilaian sangat buruk dari Rotten Tomatoes dengan skor nol persen. Bahkan muncul petisi untuk menghapus 365 Days dari Netflix karena dianggap mengagungkan, meromantisasi penyerangan seksual dan pemerkosaan, serta pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Petisi tersebut hingga saat ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 95 ribu orang.

Meskipun dibanjiri kritik, 365 Days: This Day relatif sukses untuk Netflix. Film ini berhasil menduduki peringkat pertama dalam peringkat harian 10 besar film paling banyak ditonton di Netflix Indonesia. Sejak kemarin hingga hari ini, 365 Days: This Day masih menjadi film nomor satu di Netflix Indonesia. Dari pantauan Flix Patrol, 365 Days: This Day juga menduduki peringkat pertama Netflix Top 10 film yang paling banyak ditonton secara global pada Kamis, 28 April 2022.

365 Days: This Day merupakan film yang diadaptasi dari novel pertama trilogi kisah jenis hubungan Stockholm Syndrome berjudul 365 Dni, yang ditulis oleh Blanka Lipinska. Film ini disutradarai oleh Barbara Bialowas dan Tomasz Mandes.

