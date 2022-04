Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth dan Natalie Portman Kembali Beradu Peran

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer Thor: Love and Thunder, film serial keempat Thor baru saja rilis pada Senin, 18 April 2022. Trailer Thor: Love and Thunder diunggah di kanal Youtube Marvel Studios dan menayangkan banyak hal menarik yang membuat penggemar Marvel tak sabar untuk menanti rilisnya di bioskop. Thor: Love and Thunder dijadwalkan tayang di bioskop pada 8 Juli 2022.

“Tangan-tangan ini dulunya digunakan untuk pertempuran, sekarang hanyalah alat sederhana untuk perdamaian. Sekarang saya harus mencari tahu siapa saya sebenarnya,” ucap Thor dalam trailer Thor: Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder akan memperlihatkan kebangkitan Chris Hemsworth sebagai God of Thunder setelah mengalami keterpurukan karena gagal membunuh Thanos di film Avengers: End Game, ditambah lagi seluruh keluarga Asgard-nya dibunuh oleh Thanos. Dilansir dari Variety, Thor akan bangkit dan bertarung bersama anggota Guardians of The Galaxy, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, dan Vin Diesel.

Thor: Love and Thunder juga menampilkan kembalinya Natalie Portman yang berperan sebagai Jane Foster, yang terakhir kali muncul di Thor: The Dark World. Valkyrie yang diperankan oleh Tessa Thompson yang sebelumnya pertama kali muncul di Thor: Ragnarok juga akan kembali bermain di film ini. Para aktor juga akan kembali bertemu dengan Taika Waititi yang sebelumnya menyutradarai Thor: Ragnarok.

Setelah tayangan latihan penurunan berat badan dan kostumnya yang baru, Thor meninggalkan Guardians of the Galaxy untuk kembali menemukan jati dirinya. Ia mengatakan bahwa hari-hari pahlawan supernya telah berakhir, dan berangkat dengan Korg melintasi galaksi.

Teaser tersebut menunjukkan sekilas tentang Valkyrie yang memerintah New Asgard sebagai rajanya. Lalu, ada pula seorang pria pemegang petir yang kemungkinan besar adalah Russell Crowe sebagai dewa Yunani Zeus, dan Thor di kapal bajak laut yang mencium seorang wanita tak dikenal. Sebagai tayangan penutup di trailer tersebut, terlihat Portman memanggil palu Thor Mjolnir, yang secara ajaib telah menyatu kembali, dan memulai debut kostum Mighty Thor sama seperti di komik.

Tidak ada tanda-tanda penjahat Christian Bale yang berperan sebagai Gorr the God Butcher di trailer tersebut, namun deskripsi plot menggambarkannya sebagai seorang pembunuh yang mendambakan kepunahan para dewa. Thor, Valkyrie, Korg, dan Fosterharus bekerja sama dalam petualangan kosmik yang mengerikan untuk mengungkap misteri pembalasan God Butcher dan menghentikannya sebelum terlambat.

Menurut Screen Rant, Waititi mengatakan bahwa Thor: Love and Thunder merupakan film yang lebih emosional daripada Thor: Ragnarok. Ia juga mengatakan bahwa film ini akan lebih mengangkat tentang cinta. Sutradara tersebut juga telah mengindikasikan Thor: Love and Thunder akan mengacu pada komik Mighty Thor karya Jason Aaron.

Dalam komik tersebut, Jane Foster diceritakan dapat mengendalikan Mjolnir dan mendapatkan kekuatan Thor, sambil berjuang melawan kanker. Namun, dengan film Marvel Cinematic Universe yang akan dirilis pada Juli mendatang, informasi atau tampilan resmi apa pun tentang film tersebut sangat dinantikan.

Dikutip dari Variety, selain akan menampilkan wajah-wajah lama, Thor: Love and Thunder juga akan memperkenalkan anggota pemeran baru. Bale sebagai Gorr the God Butcher adalah pemeran tambahan baru untuk Marvel, dibuat oleh Aaron dan Esad Ribic pada 2013. Selain itu, ada juga Melissa McCarthy dan suaminya Ben Falcone yang juga diharapkan tampil sebagai cameo. Jenny Morris dan Simon Russell Beale telah berperan dalam peran yang dirahasiakan untuk film tersebut. Jaimie Alexander, Sean Gunn dan Jeff Goldblum juga akan mengulangi peran Marvel Cinematic Universe mereka.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA | VARIETY | SCREEN RANT

