Harry Styles Pecahkan Guinness World Records Berkat Lagu As It Was

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi asal Inggris, Harry Styles kembali membuat heboh industri musik dengan lagu terbarunya yang berjudul As It Was. Bukan tanpa sebab, lagu terbarunya telah memecahkan Rekor Dunia Guinness dengan gelar “Lagu yang Paling Banyak Diputar di Spotify dalam 24 jam (pria)”.

Dilansir dari Guinness World Records, lagu terbaru dari mantan anggota One Direction tersebut telah diputar sebanyak 16.103.849 dalam 24 jam pertama di chart harian Global Top 200 Spotify. Di hari yang sama, As It Was berada di urutan lagu teratas di kurang lebih 34 negara, termasuk Australia, Venezuela, Uni Emirat Arab, Islandia, dan lainnya.

Di Amerika Serikat, single Harry Styles ini telah diputar sebanyak 8,3 juta. Rekor tersebut telah mengalahkan lagu Drivers License milik Olivia Rodrigo, yang kala itu menjadi lagu yang paling banyak diputar di hari pertama, dan juga mendapatkan rekor Spotify di Amerika Serikat. As It Was juga telah diputar sebanyak 1,2 juta di Inggris dan 1,1 juta di Meksiko.

Spotify membuat sebuah tweet sehari setelah lagu tersebut diunggah di platform mereka. “Pada hari Jumat, 1 April, As It Was Harry Styles menjadi lagu Spotify yang paling banyak diputar dalam satu hari di tahun 2022 sejauh ini, dan lagu yang paling banyak diputar di AS dalam satu hari dalam sejarah Spotify,” cuit akun Twitter Spotify pada Minggu, 3 April 2022.

Antusiasme terhadap lagu tersebut tak berhenti di sana, beralih ke Youtube, sampai saat ini Harry Styles - As It Was (Official Video) telah ditayangkan sebanyak 68 juta kali, dan masih terus bertambah. Selain itu, lagu terbaru Harry Styles tersebut juga akan menjadi single utama serta pratinjau untuk album Styles yang akan datang. Album ketiganya akan segera rilis pada 20 Mei 2022, yang berjudul Harry’s House.

Tak hanya Harry Styles, penyanyi ikonik Inggris lainnya, Adele, juga memegang rekor lagu yang paling banyak diputar di Spotify dalam 24 jam (perempuan). Adele juga memegang rekor keseluruhan untuk lagu yang paling banyak diputar di Spotify pada hari debutnya. Single hits-nya dan menjadi penanda comeback-nya Adele sangat ditunggu para penggemar. Easy on Me memecahkan rekor sebelumnya dengan jumlah 19.749.704 pendengar yang luar biasa di Spotify untuk hari pertama perilisannya.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA | GUINNESS WORLD RECORDS

