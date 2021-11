Marvel Studios Konfirmasi Bergabungnya Harry Styles sebagai Eros, Adik Thanos

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel Studios akhirnya merilis poster penampakan pertama Harry Styles sebagai Starfox di film Eternals. Ini dianggap sebagai pengumuman resmi tentang bergabungnya Styles ke Marvel Cinematic Universe. Akting Styles dapat dilihat sedikit pada satu dari dua adegan bonus yang tayang di akhir film Eternals.

“Perkenalkan Royal Prince of Titan, saudara dari Thanos, Knave of Hearts, yang mengalahkan Black Roger, petualang terbaik Starfox,” tulis akun Instagram Marvel Studio menyertai keterangan poster yang mereka unggah, Kamis, 18 November 2021.

Dilansir dari Variety, bonus adegan post-credit memperlihatkan Eros, nama lain Starfox dan Pip the Troll (disuarakan oleh Patton Oswalt) tampil sebelum Thena (Angelina Jolie), Druig (Barry Keoghan), and Makkari (Lauren Ridloff), yang kebingungan dan butuh bantuan setelah Arishem the Judge (David Kaye) membawa Sersi (Gemma Chan), Kingo (Kumail Nanjiani), dan Phastos (Brian Tyree Henry) untuk bertanggung jawab terhadap aksi mereka.

Eternals bercerita tentang kisah petarungan abadi alien, setelah ribuan tahun, keluar untuk melindungi bumi dari lawan yang jahat, Deviants. Pemain lain yang tergabung dalam film Eternals adalah Salma Hayek, Richard Madden, Lia McHugh, Don Lee, Harish Patel, dan Kit Harington.

Eros yang juga dikenal sebagai Starfox di komiknya, memiliki kepribadian bertolak belakang dengan kakaknya Thanos, yang haus kekuasaan. Ia memiliki kemampuan yang sama dengan para Eternals dan juga berada di tim yang sama dengan Avengers. Akan menarik untuk melihat bagaimana MCU menampilkan Eros di film-film mendatang. Terlebih ketika Thanos sudah menemui ajalnya.

Kemunculan karakter Eros di bagian akhir film, bisa diasumsikan perannya sangat besar di jagat MCU. Dikutip dari Screen Rant, 19 Oktober 2021, rumor mengenai bergabungnya Harry ke MCU sudah lama beredar. Namun pihak Marvel tidak memberikan komentar apapun tentang kabar ini.

Peran Eros atau Starfox menambah deretan karir akting Harry Styles di industri hiburan. Memulai debutnya di film Dunkirk, Styles juga diajak bermain dalam film Don’t Worry Darling, yang disutradarai oleh Olvia Wilde. Film lainnya yang juga baru selesai syuting adalah My Policeman bersama Emma Corrin.

DEWI RETNO

