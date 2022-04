Pretty Little Liars 2 Tayang 14 April 2022, Angkat Tema Cyberbullying

Pretty Little Liars 2. Dok. Viu.

TEMPO.COpr, Jakarta - Serial Pretty Little Liars 2 akan tayang perdana pada 14 April 2022 di 16 negara di mana Viu beroperasi. Pretty Little Liars merupakan serial original dari Viu yang telah memenangkan sejumlah penghargaan internasional.

Peraih penghargaan Asian Academy Creative Awards dan ContentAsia Awards yang membanggakan Indonesia pada musim pertama ini merupakan drama misteri remaja dengan nama yang sama dari WBITVP (Warner Bros. International Television Production). Adaptasi Pretty Little Liars dari Viu ini berlatar di kota fiksi Amerta, yang dibproduksi secara eksklusif di Bali.

"Kami sangat antusias menghadirkan kembali Pretty Little Liars 2, dan Viu’ers juga dapat menyaksikan beragam drama luar biasa selama Ramadan ini, mulai Assamualaikum Calon Imam 2, drama Korea Again My Life hingga drama ini," kata Varun Mehta, Country Head Indonesia, Viu dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 8 April 2022.

Pretty Little Liars mengisahkan tentang kehidupan empat siswa perempuan yang kehilangan arah ketika pemimpin mereka, Alissa (Yuki Kato), lenyap secara misterius. Geng The Liars bersatu kembali ketika mereka tiba-tiba menerima pesan menyeramkan dari sosok misterius yang dikenal sebagai A. Sosok ini mengancam bakal mengungkap rahasia tergelap mereka.

Di musim kedua, Hanna (Anya Geraldine), Ema (Caitlin Halderman), Sabrina (Valerie Thomas), dan Aria (Shindy Huang) mencoba mengungkap siapa dalang di balik kecelakaan yang menimpa Hanna di season pertama, dengan pertanyaan utama, yaitu apakah A benar-benar mati atau masih hidup?

"Kami juga menyadari adanya peningkatan kasus bullying yang mengakibatkan depresi di kalangan anak muda, karena dunia digital yang sepenuhnya terbuka. Karena itu, kami menghadirkan drama ini kepada pemirsa kami untuk merefleksikan dan memancing percakapan sosial seputar topik ini," kata Varun Mehta.

Serial ini disutradarai oleh Emil Heradi dan diproduseri oleh Angga Sasongko dari Visinema Pictures. Pretty Little Liars 2 juga diperkuat sejumlah bintang ternama, seperti Wulan Guritno, Tarra Budiman dan Irgi Fahrezi, serta pemain yang baru terlibat, seperti Bastian Steel, Bio One, dan Fandy Christian.

"Dengan sentuhan magis Angga dan Emil, kami telah berhasil menerjemahkan visi tersebut menjadi karya yang membawa musim kedua ini ke level berikutnya. Dengan koneksi yang lebih dalam terhadap penonton, perkembangan karakter yang memukau, dan plot yang imersif, kami yakin drama ini akan membuat penonton lebih terhibur dari sebelumnya," kata Varun Mehta.

