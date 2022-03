Bio One hingga Bastian Steel Perankan Karakter Baru di Pretty Little Liars 2

Kevin

Kevin (diperankan oleh Bio One) adalah tokoh tak terduga yang masuk lingkaran The Liars. Ia menjalin hubungan spesial dengan salah satu anggota geng The Liars, Hanna. Dengan karakter yang misterius, ia berpotensi masuk dalam daftar orang yang dicurigai melakukan teror bullying. Namun kisah cintanya di Amerta juga menarik untuk disimak.