Melihat Peluang BTS di Grammy Awards 2022, Siapkah Ukir Sejarah K-Pop?

TEMPO.CO, Jakarta - BTS masuk kembali dalam nominasi Grammy Awards 2022 setelah tahun lalu gagal membawa pulang kemenangan. Tahun ini menjadi kesempatan kedua bagi mereka. Banyak penggemar yang berharap BTS akan memenangkan kategori Best Pop Duo/Group Performance. Akankah kali ini BTS berpeluang untuk menang dan membawa pulang piala berbentuk gramofon dari ajang penghargaan musik paling bergengsi itu?

Dikutip dari laman American Song Writer, para penulis lagu Amerika Serikat ini memilih I Get a Kick Out of You yang milik Tony Bennett dan Lady Gaga yang berpotensi besar untuk memenangkan kategori tersebut. "Untuk merayakan event ini, para staf American Songwriter menyatukan pikiran untuk memprediksi pemenang dari beberapa kategori saja," tulis mereka pada Sabtu, 2 April 2022.

Saat ini dalam kategori Best Pop Duo/Group Performance, Butter BTS bersaing dengan para musisi lainnya seperti I Get a Kick Out of You Tony Bennett dan Lady Gaga, Lonely Justin Bieber dan Benny Blanco, Higher Power Coldplay, serta Kiss Me More Doja Cat dan SZA. Ini adalah kali kedua BTS dinominasikan dalam kategori Best Pop Duo/Group Performance.

Meskipun begitu, BTS juga masih memiliki peluang untuk menang di Grammy Awards 2022. Perlu diketahui pada tahun lalu, BTS menjadi artis K-pop pertama yang menerima nominasi dari Grammy Awards.

Lagu Butter yang dinominasikan juga telah meraih berbagai prestasi seperti American Music Award for Favorite Pop Song, MTV Video Music Award for Best K-Pop, dan lain sebagainya. Butter memulai debutnya dengan berada di peringkat pertama di Billboard Hot 100 selama beberapa pekan. Tentunya dengan berbagai prestasi dari lagu tersebut, ada kemungkinan BTS dapat membawa pulang kemenangan dari Grammy Awards 2022.

"Kami akan tampil di #GRAMMYs 3 April di @CBS! Sampai jumpa di Music's Biggest Night @RecordingAcad!" cuit akun Twitter resmi BTS @bts_bighit pada Selasa, 15 Maret 2022. BTS tidak hanya sekadar dinominasikan, tapi mereka juga akan meyuguhkan penampilan pada Grammy Awards 2022.

Selain BTS, panggung Grammy Awards juga akan dimeriahkan dengan penampilan artis lain seperti Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X dengan Jack Harlow, dan Olivia Rodrigo. Penampilan BTS di Grammy Awards malam ini waktu Amerika Serikat atau pagi ini di Indonesia, menjadi pembuka konser mereka, Permission to Dance On Stage selama empat hari di Las Vegas, Amerika Serikat.

DIAH RETNO ANDANI | AMERICAN SONG WRITER| FORBES