Marshanda Bicara Soal Tujuan Hidup Usai Disebut Sudah Tak Laku Jadi Artis

TEMPO.CO, Jakarta - Marshanda kerap mendapat cibiran dari netizen yang menilainya sudah jarang tampil di televisi karena tidak laku. Aktris yang mulai dikenal membintangi sinetron Bidadari ketika usianya masih 11 tahun ini, mengaku sempat khawatir dengan penilaian netizen tersebut.

"Gue pernah baca komen netizen dan diinterview dan kayak ada yang melontarkan kalimat kayak 'Wah Marshanda sudah enggak laku lagi sekarang', terus gue juga wondering sih 'Kayak gimana ya perasaan gue denger kata-kata itu'," kata Marshanda dalam video yang diunggah di Instagram pada Minggu, 27 Maret 2022.

Perempuan 32 tahun ini mengingat bagaimana dirinya saat remaja memiliki jadwal syuting yang padat. Kondisi itu dibandingkan dengan saat ini dan ia mengaku baik-baik saja meski tidak lagi aktif di televisi yang sudah membesarkan namanya itu.

"Kalau ditanya ke gue waktu umur 15 tahun, zaman syuting apapun itulah sinetron zaman dulu gue yang banyak banget, gue juga enggak tahu umur 32 gue akan ngerasa apa saat ditanya kalimat seperti itu, dan gue lagi enggak banyak muncul sekarang di media ataupun TV. Dan ternyata gue ngerasa baik-baik aja," katanya.

Kini Marshanda memang lebih aktif di media sosial untuk membicarakan tentang berbagai hal inspiratif termasuk membagikan cerita soal gangguan kesehatan mental yang ia alami. Marshanda merasa tujuan hidupnya saat ini lebih bermakna jika bisa membantu orang lain yang mungkin mengalami hal serupa dengannya.

"Gue baru sadar bahwa yang gue cari dari hidup, kepuasaan itu datang dari bukannya kuantitas gue muncul di media tapi dari gimana gue bisa memberikan harapan sama orang yang lagi down atau mungkin punya mental health challenges like me saat gue open up bipolar disorder gue. Dan itu meningkatkan kesadaran di Indonesia tentang kesehatan mental," katanya.

Menurutnya membantu hidup orang lain seperti yang ia lakukan saat ini lebih penting daripada sibuk tampil di televisi. "Gue bisa merubah banyak hidup orang karena mereka jadi punya harapan, bisa survive, dan tetap maju seperti gue, itu lebih penting dari 'laku' di dunia entertainment buat gue," katanya.

Marshanda mengatakan keinginan untuk tampil di televisi berasal dari dirinya sendiri. Menurutnya, tidak ada yang membuatnya lebih bangga dari apa yang dijalaninya sekarang. "Emang sih tahun lalu gue shooting 2 film layar lebar dan rekaman soundtrack, tapi ini untuk ngasih sudut pandang berbeda aja bahwa 'jadi artis laku bukan hal #1 yang bikin gue merasa hebat'," tulisnya pada keterangan video.

Unggahan Marshanda ini mendapatkan banyak respon positif dari netizen. "Betul banget karena bermanfaat buat orang banyak itu lebih baik daripada laku di dunia entertainment... semangat cha," tulis @liyut***. "Thanks ya kak, percaya atau tidak yang jelas kakak dah nyelametin idupku. Terimakasih banyak," tulis @anutt***. "Sepakat.. Selalu tampil tapi tidak bermanfaat bagi banyak orang juga tak baik," tulis @serlyb***.

Baca juga: Jalani Terapi Ketamin di Amerika Serikat, Marshanda: di Indonesia Masih Ilegal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.