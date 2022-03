Sandiaga Uno Harap Akatara 2022 Kembali Bangkitkan Industri Perfilman Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka hari pertama penyelenggaraan Pitching Forum Akatara 2022 yang dimulai pada 29 dan 30 Maret 2022. Acara ini diadakan di The Westin Hotel, Gama Tower, Jakarta Selatan dan akan diikuti oleh 49 proyek Akatara terpilih setelah melalui proses kurasi dan penjurian.

Terdiri dari lima kategori, yaitu Kategori Fiksi Pendek, Animasi, Fiksi Panjang, Serial, dan Dokumenter. Selama penyelenggaraan Pitching Forum Akatara 2022 ini, pemilik ke-49 proyek terpilih, akan diberikan waktu presentasi di depan investor.

“Dengan diadakannya Akatara ini diharap akan kembali menstimulasi bangkitnya industri perfilman Indonesia pasca pandemi. Sebagaimana tujuan diadakannya Akatara yang berfokus pada tumbuh kembangnya unsur usaha perfilman filmpreneurs dan profesionalisme dalam berprofesi. Penguatan badan usaha film company startup penting untuk menjadi pondasi dari ketahanan dan kesinambungan industri perfilman nasional,” kata Menteri Sandiaga Uno.

Setelah tertunda pelaksanaannya dikarenakan pandemi, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Henky Manurung optimis dengan kembalinya Akatara, dapat memicu para sineas Tanah Air agar semangat berkarya dan menumbuhkan semangat perfilman untuk kembali membangun ekosistem yang sehat. Dapat dilihat dari antusiasme yang tinggi dalam mengikuti rangkaian workshop dan seminar tahun lalu. Akatara dapat menjadi program payung dan pondasi akses pembiayaan bagi industri perfilman di Indonesia.

Sementara Hanifah Makarim, selaku Direktur Akses Pembiayaan pun menyampaikan, jika hadirnya Akatara 2022 ini dapat melengkapi ekosistem perfilman Indonesia. “Adanya Akatara kali ini, bukan hanya mempertemukan para pelaku film dengan investor, tapi juga melakukan serangkaian workshop, seminar, yang mana hal-hal itu bisa menjadi bekal untuk para sineas masa depan, dapat menguatkan skill yang dibutuhkan dan melengkapi ekosistem perfilman Tanah Air,” katanya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan talkshow bertemakan Fasilitasi Kemenparekraf untuk Ekosistem Perfilman Indonesia, dengan narasumber yaitu Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Hanifah Makarim, Direktur Industri Musik, Film dan Animasi Kemenparekraf Muhammad Amin, Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Yuana Rochma Astuti, dan Direktur Program Akatar Vivian Idris sebagai moderator.

Pitching Forum Akatara 2022 diharap akan mempertemukan investor dengan pelaku film dengan ide-ide yang cemerlang dan dapat menghasilkan karya-karya baru di industri perfilman. “Perjalanan Akatara kali ini lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Kali ini kami mulai dengan adanya pembekalan melalui workshop dan seminar, sebelum pemilihan proposal. Harapannya, proposal yang sudah dipilih ini benar-benar akan menjadi karya yang bisa menemukan investor yang tepat dan menjadi salah satu film yang ikut membantu bangkitnya industri perfilman di Indonesia,” ujar Vivian Idris, Direktur Program Akatara.

Setelah pembukaan oleh Sandiaga Uno, Pitching Forum Akatara juga menghadirkan berbagai talkshow, diantaranya ‘Kondisi Terkini Industri Konten dan Film di Indonesia’, dan ‘Co production and funding opportunity by Netherland Film Fund’. Bekerjasama dengan berbagai asosiasi perfilman, Akatara juga menghadirkan seminar diantaranya ‘INAFED Flashback: Dari Tersanjung sampai Layangan Putus (Proses Editing TV Series di Era Jaman Dulu dan Sekarang)’, ‘Digital Post Production Workflow’, dan ‘ICS: Cinematography, More Than Just Recording’.

