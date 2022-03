Jungkook BTS Positif Covid-19 Usai Tiba di Las Vegas untuk Hadiri Grammy Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS dinyatakan positif Covid-19. Kabar ini disampaikan oleh agensi BTS, Big Hit Music melalui komunitas penggemar resmi Weverse pada Selasa, 29 Maret 2022.

Saat ini Jungkook berada di Las Vegas, Amerika Serikat untuk mempersiapkan penampilannya untuk Grammy Awards ke-64 pada Minggu, 3 April 2022 waktu setempat. Sebelum berangkat, Jungkook telah dinyatakan negatif Covid-19. "Jungkook meninggalkan Korea pada tanggal 27 waktu Korea setelah menerima tes PCR negatif untuk mempersiapkan penampilan Grammy Awards," kata Big Hit Music dari TenAsia.

Namun setelah tiba di Las Vegas, Jungkook mengeluhkan sakit di bagian tenggorokannya dan langsung menjalani tes PCR yang hasilnya adalah positif Covid-19. "Setelah tiba di Las Vegas, Jungkook merasa sedikit tidak nyaman di tenggorokannya, sehingga ia segera menjalani tes PCR, dikonfirmasi dengan Covid-19 pada 28, waktu setempat di Amerika Serikat," kata Big Hit Music.

Jungkook langsung menjalani isolasi mandiri dan Big Hit Music telah mengabarkan tentang kondisi anggota termuda BTS ini kepada pihak Grammy. "Jungkook sedang menjalani isolasi mandiri dan perawatan sesuai dengan pedoman karantina lokal di Amerika Serikat. Kami juga menjalin komunikasi yang erat dengan penyelenggara acara tersebut," kata Big Hit Music.

Kesehatan Jungkook akan terus dipantau hingga dinyatakan sembuh. "Mengingat kesehatan dan keselamatan artis sebagai prioritas utama kami, kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Jungkook sehingga ia dapat memulihkan kesehatannya sesegera mungkin," kata Big Hit Music.

Pada Senin, 28 Maret 2022, lima anggota BTS yaitu RM, Jin, Suga, Jimin, dan V berangkat bersama dari Bandara Internasional Incheon menuju Las Vegas. Jungkook berangkat lebih awal ke Las Vegas bersama para staf satu hari sebelumnya. Sementara, J-Hope masih menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif Covid-19 pada Kamis, 24 Maret 2022. Setelah menjalani isolasi mandiri, Big Hit Music memastikan J-Hope akan mengikuti jadwal pada April mendatang.

Selain menjadi penampil di Grammy Awards tahun ini, BTS juga masuk dalam nominasi Best Pop Duo/Group Performance untuk lagu Butter. Setelah menghadiri ajang penghargaan musik internasional paling bergengsi itu, Jungkook bersama enam rekannya akan menggelar konser di Las Vegas. BTS Permission to Dance On Stage - Las Vegas akan digelar di Allegiant Stadium dimulai pada 8 hingga 9 April 2022, dilanjutkan pada 15 hingga 16 April 2022.

