Menyesal, Will Smith Minta Maaf ke Chris Rock karena Menamparnya di Oscar 2022

Will Smith (kanan) menampar Chris Rock saat Rock berbicara di atas panggung selama Academy Awards ke-94 di Hollywood, Los Angeles, California, AS, 27 Maret 2022. Rupanya, komentar Chris Rock yang menyinggung kondisi rambut Jada Pinkett Smith, membuat Will Smith berang. REUTERS/Brian Snyder

TEMPO.CO, Jakarta - Will Smith meminta maaf kepada Chris Rock karena telah menamparnya di panggung Academy Awards ke-94 atau Oscar 2022. Ia mengaku tindakannya tersebut merupakan bentuk dari kekerasan yang tidak dapat dibenarkan.

"Kekerasan dalam segala bentuknya adalah racun dan merusak. Perilaku saya di Academy Awards tadi malam tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan," tulisnya di Instagram pada Selasa pagi, 29 Maret 2022 waktu Indonesia.

Will Smith menjelaskan alasannya menampar Chris Rock karena emosi mendengar penampilan istrinya, Jada Pinkett Smith dijadikan sebagai candaan, disamakan dengan film G.I. Jane. Jada Pinkett Smith memutuskan mencukur habis rambutnya karena mengalami alopecia, kondisi autoimun yang mengakibatkan rambut rontok parah.

"Dijadikan bahan lelucon adalah bagian dari pekerjaan, tetapi lelucon tentang kondisi medis Jada terlalu berat untuk saya tanggung dan saya bereaksi secara emosional," tulis Will Smith.

Kepada Chris Rock, Will Smith secara terbuka meminta maaf dan mengakui kesalahannya karena telah bertindak melampaui batas. "Saya ingin secara terbuka meminta maaf kepada Anda, Chris. Saya melampaui batas dan saya salah. Saya malu dan tindakan saya tidak menunjukkan sosok pria yang saya inginkan. Tidak ada tempat untuk kekerasan di dunia yang penuh cinta dan kebaikan," tulis aktor 53 tahun itu.

Di malam saat kejadian, Will Smith meraih Piala Oscar sebagai Aktor Terbaik lewat film King Richard. Ia berperan sebagai Richard Williams Dalam pidato kemenangannya, Will Smith meminta maaf kepada The Academy dan sesama nominee atas perbuatannya kepada Chris Rock.

Kini, Will Smith kembali meminta maaf kepada seluruh pihak penyelenggara ajang penghargaan paling bergengsi untuk industri film serta seluruh penonton global. Ia juga meminta maaf kepada Richard Williams dan kru film King Richard karena telah merusak malam yang seharusnya menjadi perayaan untuk mereka semua.

"Saya juga ingin meminta maaf kepada Akademi, produser acara, semua peserta dan semua orang yang menonton di seluruh dunia. Saya ingin meminta maaf kepada keluarga Williams dan keluarga King Richard. Saya sangat menyesal bahwa perilaku saya telah menodai apa yang telah menjadi perjalanan yang indah bagi kita semua," tulisnya.

Sebelumnya, Richard Williams sudah memberi komentar terkait tindakan Will Smith di panggung Oscar yang digelar di Teater Dolby, Hollywood, California, Amerika Serikat. Richard Williams terkejut saat melihat Will Smith menampar Chris Rock. "Kami tidak tahu semua detail tentang apa yang terjadi. Tapi kami tidak memaafkan siapa pun yang memukul orang lain kecuali untuk membela diri," kata putra dan juru bicara Richard Williams, Chavoita LeSane kepada NBC News.

Permintaan maaf Will Smith kepada Chris Rock dilakukan setelah pihak The Academy buka suara. Mereka mengecam kekerasan dalam bentuk apapun, merujuk pada aksi Will Smith menampar Chris Rock. "The Academy tidak memaafkan kekerasan dalam bentuk apa pun," cuit The Academy di Twitter pada Senin, 28 Maret 2022.

