Will Smith Bawa Pulang Piala Oscar untuk Aktor Utama Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan penyanyi, Will Smith meraih Piala Oscar untuk pertama kalinya dalam sejarah karier yang sudah dirintis sejak 1986. Ia akhirnya membawa pulang Piala Oscar sebagai Aktor Terbaik lewat filmnya yang berjudul King Richard dalam perhelatan 94th Academy Awards atau Oscar 2022 yang diadakan di Teater Dolby, Hollywood, California, Amerika Serikat, Senin pagi, 28 Maret 2022 waktu Indonesia.

Will Smith, yang pernah masuk dua kali nominasi Aktor Terbaik di Academy Awards pada 2002 dan 2007, naik ke panggung dengan menangis. Ia mengalahkan Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, Tick...Boom!), dan Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Di atas panggung, Will Smith menyebut Richard Williams sebagai pelindung keluarganya, yang melindungi dengan banyak cara. “"Kamu harus bisa menerima pelecehan, kamu harus tersenyum dan berpura-pura tidak apa-apa."

Ia menuturkan apa yang dikatakan Denzel Washington usai insiden dirinya memukul Chris Rock di atas panggung Oscar yang bercanda tentang Istrinya, Jada Pinkett Smith. "Pada titik tertinggimu, saat itulah iblis datang kepadamu," katanya.

Bintang Men In Black ini pun meminta maaf kepada The Academy dan sesama nominee atas aksinya tersebut. "Cinta akan membuatmu melakukan hal-hal gila," katanya.

Sebelum naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan itu, Will Smith sudah lebih dulu berlari ke stage untuk meninju Chris Rock yang membacakan pemenang Oscar untuk film fitur dokumenter. Chris Rock membuat lelucon tentang Jada Pinkett Smith dengan mengatakan serasa di “G.I. Jane” karena kepalanya yang dicukur plontos.

Will Smith yang tidak terima lalu naik ke panggung hanya untuk meninju Chris Rock. Ia kembali ke kursinya dan berteriak pada Rock, "Jauhkan nama istriku dari mulut sialanmu!" Insiden yang ditayangkan di televisi secara langsung itu membuat penonton tercengang.

