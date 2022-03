Jakarta vs Everybody Diputar, Perjuangan Jefri Nichol Hadapi Kerasnya Ibu Kota

Adegan di film Jakarta vs Everybody. Foto: Bioskop Online.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Jakarta vs Everybody akan tayang terbatas di Bioskop Online mulai besok, Sabtu, 19 Maret 2022. “Film ini dibuat untuk menggambarkan kehidupan di Jakarta tidak semanis yang dipikirkan. Di saat banyak orang datang dengan harapan mendapat pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, nyatanya nggak sedikit orang yang akhirnya malah terjerumus,” kata Peter Taslim, produser Jakarta vs Everybody dalam konferensi pers yang digelar Jumat siang, 18 Maret 2022 secara daring.

Jefri Nichol sebagai pemeran utama juga menyampaikan hal yang serupa dengan Peter Taslim. Ia berperan sebagai karakter Dom, seorang pemuda yang bermimpi menjadi aktor sukses di Jakarta.

Ia menuturkan, siapapun bisa saja mengalami kisah seperti Dom. “Datang ke Jakarta dengan ekspektasi tinggi, ternyata Dom malah harus merasakan banyak yang

tidak mengenakan. Kayaknya ini banyak banget dirasain sama perantau dari daerah," ucapnya.

Di film ini, Dom justru terjebak dalam keadaan yang membuat hidupnya semakin

sulit. Jefri Nichol menuturkan, kerasnya Jakarta dan kesulitan Dom sebagai tokoh utama di film Jakarta vs Everybody bisa terlihat dari trailer, yang sudah resmi dirilis pada Jumat, 18 Maret 2022.

Dalam trailer tersebut, penonton juga akan melihat pemain-pemain lain di Jakarta vs Everybody, seperti Wulan Guritno, Ganindra Bimo dan Dea Panendra. “Dari trailer-nya kita sudah dikasih lihat akan seperti apa kehidupan Dom. Tapi lebih dari itu, ada

banyak cerita lain yang jadi alasan kenapa kamu harus nonton filmnya sampai selesai,” kata Jefri.

Film Jakarta vs Everybody akan tayang terbatas di Bioskop Online mulai 19 Maret 2022. Pihak Bioskop Online, yang diwakili oleh Ajeng Parameswari, mengajak penonton. “Film ini layak ditunggu dan harus ditonton. Film Jakarta vs Everybody itu seperti alarm yang mengingatkan, kalau hidup nggak seindah itu. Ceritanya mungkin relate untuk banyak orang, ya,” kata Ajeng Parameswari selaku President of Digital Business Visinema.

Jakarta vs Everybody lengkapnya bercerita tentang Dom (Jefri Nichol) yang memutuskan pergi merantau ke Jakarta untuk mengejar mimpinya sebagai aktor. Di tengah berbagai kesulitan hidup yang menimpanya, ia bertemu dengan Pinkan (Wulan Guritno) dan Radit (Ganindra Bimo) yang membawanya semakin terperosok ke gelapnya kehidupan metropolitan Jakarta.

Film Jakarta vs Everybody bisa diakses melalui website www.bioskoponline.com dan aplikasi Bioskop Online dan dapaty diunduh di App Store dan Google Play Store secara terbatas mulai 19 Maret 2022. Tiket bisa didapatkan di www.bioskoponline.com.