Jimin BTS akan Isi Soundtrack Drama Our Blues

TEMPO.CO, Jakarta - Jimin BTS dikabarkan akan mengisi original soundtrack (OST) drama Korea terbaru Our Blues. Ini akan menjadi pengalaman pertama bagi Jimin untuk membawakan OST sebuah drama.

Melansir dari Soompi, pada Selasa, 15 Maret 2022, perusahaan produksi yang bertanggung jawab atas OST untuk Our Blues, Yamyam Entertainment mengkonfirmasi bahwa Jimin ikut terlibat.

"Jimin akan berpartisipasi sebagai penyanyi OST untuk drama Sabtu-Minggu baru tvN Our Blues," kata seorang sumber dari Yamyam Entertainment. Sejak anggota grup kelas dunia Jimin BTS akan bergabung dengan kami, kami akan memberi energi pada drama dengan lagu OST mahakarya yang selaras dengan alur cerita."

Our Blues adalah drama bergaya omnibus atau kumpulan beberapa karya pendek yang menceritakan kisah hidup manis, asam, dan pahit dari beragam karakter di latar Pulau Jeju. Our Blues merupakan karya penulis Noh Hee Kyung dan sutradara Kim Kyu Tae yang akan tayang pada Sabtu, 9 April 2022.

Our Blues dibintangi sejumlah artis ternama Korea Selatan dari berbagai generasi termasuk Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Kim Hye Ja, Go Doo Shim, Uhm Jung Hwa, Park Ji Hwan, Choi Young Joon, Bae Hyun Sung, Noh Yoon Seo, dan Ki So You.

“Ini cerita yang dibuat bersama oleh kita semua yang merupakan karakter utama dari kehidupan kita sendiri. Tolong tunjukkan banyak minat untuk drama gaya omnibus khusus Our Blues," kata pihak produksi pada Senin, 7 Maret 2022.

Sebelum Jimin BTS, para rekan satu grup lainnya sudah lebih dulu membawakan OST drama Korea. Tahun lalu, Jin merilis soundtrack Yours untuk Jirisan. sementara V menyanyikan Christmas Tree untuk Our Beloved Summer.

Baca juga: Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Kompak Meski Terhalang di Poster Drama Our Blues

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.