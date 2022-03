Debut di Milan Fashion Week, Nafa Salvana Direkrut di Warung Pecel Lele

TEMPO.CO, Jakarta - Model asal Karawang, Nafa Salvana berhasil tampil debut di runway Milan Fashion Week 2022 dengan mengenakan busana dari beberapa rumah mode terkenal. Cerita gadis 22 tahun itu menjadi model di Milan Fashion Week sangat menarik perhatian netizen.

Mahasiswi jurusan Desain Komunikasi Visual tersebut menceritakan awal mulanya terjun di dunia model ketika ia makan pecel lele di dekat kampusnya, Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Bandung. Agensi Who Knows Model mendatangi dan merekrut Nafa ketika dirinya sedang makan pecel lele. “Huhu terimakasih banyaakk. Tapi emang iya, ketemu agency pas lagi makan di pecel lele deket kampus,” cuit akun Twitter @chewmocca pada Ahad, 13 Maret 2022.

Model pria pertama Indonesia yang melenggang di runway Yves Saint Laurent, Raihan Fahrizal ternyata mengabadikan momen perekrutan Nafa Salvana di warung pecel lele tersebut. Raihan yang juga masuk dalam agensi Who Knows Model ikut saat proses perekrutan Nafa.

“Yes Nafa cuma pake kaos dan jeans ini video pas Nafa ditemukan di warung pecel lele , bisa dicontoh buat temen temen yang lain ya,” cuitnya di akun Twitter @raihanfahrizal pada Ahad, 13 Maret 2022 bersamaan dengan video yang diunggahnya.

Nafa Salvana. Foto: Instagram Nafa Salvana.

Mengaku tak memiliki wawasan maupun latar belakang tentang dunia permodelan, Milan Fashion Week 2022 menjadi penanda debut karir Nafa sebagai model internasional. “Belum ada basic modeling sama sekaliii. Jadi aku jadi di MFW itu emang beneran debutnya,” cuitan Nafa lainnya di Twitter pada Senin, 14 Maret 2022.

Nafa pun mendapat dukungan penuh dari pihak kampus sebelum keberangkatannya ke Milan. “Amaan, pas sebelum berangkat aku ngobrol sama prodi. Alhamdulillah beliau dan dosen dosen lainnya pada dukung 100%. Malah disuruh berangkat aja, terus disaranin cuti kalo ngebebanin nyentrik bgt emang,” cuitan Twitter Nafa.

Setelah bergabung dengan agensi The Claw Models Milan pada Desember 2021 yang terhubung melalui agensi Who Knows Model, peluang karir Nafa menjadi seorang model profesional semakin besar. Beberapa merek yang terpantau dikenakan oleh Nafa adalah DIESEL, SUNNEI, Capasa Milano, dan A.C.9 World.

Kini akun Instagram @nafasalvana kerap membagikan berbagai pengalaman dan potret dirinya ketika bekerja di dunia permodelan.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA

