Pete Davidson akan Ikut Penerbangan Blue Origin ke Luar Angkasa Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Komedian asal Amerika Serikat, Pete Davidson akan menjadi selebritas berikutnya yang ikut dalam penerbangan Blue Origin milik Jeff Bezos ke luar angkasa. Ia dijadwalkan ikut penerbangan pekan depan, tepatnya Rabu, 23 Maret 2022.

Melansir dari Reuters, kekasih Kim Kardashian itu diumumkan oleh Blue Origin pada Senin, 14 Maret 2022 sebagai "tamu kehormatan" dan akan bergabung dengan lima pelanggan yang membayar untuk penerbangan komersial keempat perusahaan sejak musim panas lalu. Pete Davidson menjadi bagian dari beberapa selebritas yang dipilih sebagai penumpang promosi Blue Origin yang tidak membayar.

Lima calon astronot warga negaranya yang akan ikut adalah investor malaikat Marty Allen, veteran real estate Marc Hagle dan istrinya Sharon Hagle, profesor Universitas North Carolina Jim Kitchen dan George Nield, pendiri-presiden Commercial Space Technologies.

Pada Rabu, 23 Maret 2022, mereka akan lepas landas di atas pesawat ruang angkasa otonom setinggi enam lantai milik Blue Origin, yang dijuluki New Shepard, dari lokasi peluncuran perusahaan di luar kota pedesaan Van Horn di Texas Barat pukul 08.30 waktu setempat. Seluruh penerbangan, dari lepas landas hingga mendarat, diperkirakan akan berlangsung kurang lebih 10 menit.

"Setiap astronot di pesawat NS-20 akan membawa kartu pos ke luar angkasa atas nama yayasan Blue Origin, Club for the Future, program Postcards to Space-nya memberi siswa akses ke luar angkasa dengan roket Blue Origin. Misi klub adalah untuk menginspirasi generasi masa depan untuk mengejar karir di STEM untuk kepentingan Bumi," kata Blue Origin dikutip dari laman situs resminya pada Selasa, 15 Maret 2022.

Page Six pertama kali melaporkan niat Pete Davidson untuk terbang ke luar angkasa awal bulan ini. Pete Davidson terlihat di kompleks Los Angeles Bezos pada Januari lalu. "Pete bersemangat," kata seorang sumber Pete Davidson kepada Page Six saat itu. “Mereka belum menandatangani kontrak, tapi sepertinya itu akan terjadi.”

Sebelumnya, aktor Star Trek yang berusia 90 tahun, William Shatner melakukan perjalanannya ke luar angkasa bersama Blue Origin pada Oktober 2021. William Shatner menjadi orang tertua yang pernah terbang ke luar angkasa. Pembawa acara Good Morning America, Michael Strahan, mantan bintang NFL juga ikut dalam penerbangan pada Desember 2021 dengan Laura Shepard Churchley yang berusia 74 tahun, putri tertua dari mendiang astronot NASA perintis Alan Shepard.

Pete Davidson bergabung sebagai pemeran Saturday Night Live pada 2014. Pada 2020, ia ikut menulis dan membintangi film semi-otobiografi The King of Staten Island, yang juga mendapatkan nominasi untuk The Comedy Movie Star of 2020 di People's Choice Awards ke-46. Pete juga muncul dalam film The Suicide Squad pada 2021 yang disutradarai oleh James Gunn.

