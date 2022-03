Konser BTS Pecahkan Rekor Penjualan Tiket Bioskop Terbesar, Raup Rp 467 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Konser BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing memecahkan rekor dengan meraup pendapatan sebesar 32,6 juta dolar AS atau setara dengan Rp 467 miliar. Konser tersebut disiarkan langsung di bioskop seluruh dunia pada Sabtu, 12 Maret 2022.

“Kami senang sekali dengan keberhasilan pemecahan rekor proyek ini, tidak hanya untuk Trafalgar Releasing tetapi juga industri acara sinema secara keseluruhan. Ini adalah bukti untuk kedua fandom ARMY yang sangat berdedikasi dan kembalinya keseluruhan ke bioskop dalam skala global,” kata CEO Trafalgar Releasing Marc Allenby, selaku penyaji siaran langsung konser BTS, dikutip dari Deadline.

Berdasarkan laporan dari Variety, konser satu malam yang dibawa ke bioskop seluruh negeri oleh HYBE dan Trafalgar Releasing memberikan hasil yang luar biasa. BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing meraup 32,6 juta dolar AS atau sekitar Rp 467 miliar dari 3.711 bioskop di 75 negara. Pemutaran konser di bioskop tersebut menghasilkan lebih banyak pendapatan dalam satu hari daripada beberapa film Hollywood era pandemi di seluruh akhir pekan pembukaannya.

Analis Media Senior Comscore Paul Dergarabedian menyatakan bahwa angka tersebut sungguh mencengangkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. “Untuk pendapatan kotor satu hari yang masuk pada tingkat ini, khususnya jumlah global, sangat mengejutkan dan membicarakan tentang kekuatan acara dengan hanya satu kesempatan (untuk disaksikan) untuk mendorong penonton bioskop ke bioskop,” katanya.

Di Amerika Utara, BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing diputar di 803 bioskop dan menghasilkan sekitar 6,84 juta dolar AS. Pendapatan tersebut diterjemahkan menjadi 8.500 dolar AS atau sekitar Rp 120 juta di setiap tempat, menjadikannya rata-rata pertunjukan bioskop terbaik kedua akhir pekan setelah The Batman di 15.621 dolar AS atau sekitar Rp 220 juta di setiap tempat.

Konser BTS di bioskop tersebut juga telah berhasil menembus lima besar chart Box Office domestik meski hanya diputar kurang dari 1.000 lokasi, membuat penjualan tiket BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing semakin mengesankan. Konser BTS tersebut berada di peringkat ketiga, di bawah The Batman dan Uncharted.

Sementara itu, Amerika Serikat dan Kanada menjual tiket bioskop konser BTS seharga 35 dolar AS atau sekitar Rp 500 ribu, lebih tinggi dari harga tiket rata-rata yang dijual seharga 9 dolar AS atau sekitar Rp 130 ribu di Amerika Utara dan tampaknya harga yang tinggi tersebut tak menghalangi penggemar untuk menontonnya.

Di San Francisco, Los Angeles, Chicago, Dallas, dan Houston disibukkan dengan banyaknya laporan yang mengabarkan bahwa beberapa pemutaran terjual habis. Dikutip dari Deadline, konser yang disiarkan secara langsung tersebut sempat tertunda di beberapa wilayah termasuk Amerika Serikat karena adanya penyesuaian terhadap perbedaan waktu.

“Karena pandemi membuatnya menyulitkan untuk mengakses tempat konser, kami ingin membuat sebuah kesempatan bagi fans untuk berkumpul dan menonton konser tersebut bersama. Kami datang dengan ide ‘live-viewing’ di bioskop dan dengan senang hati menawarkan pengalaman alternatif bagi fans untuk menikmati konser tersebut secara langsung,” kata Presiden HYBE 360 DJ Kim.

BTS Permission to Dance on Stage - Seoul menjadi konser tatap muka perdana sejak pandemi di Korea Selatan. Konser ini digelar pada 10, 12, dan 13 Maret 2022 di Stadion Olimpiade Seoul. Sesuai protokol Covid-19 dari pemerintah Korea Selatan, penonton yang hadir secara langsung di stadion dilarang untuk berteriak, bertempuk tangan, dan berdiri selama konser berlangsung.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA | VARIETY | DEADLINE

