Moon Knight dan 9 Tayangan yang Wajib Ditonton di Disney+ Hotstar Maret 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar kembali menghadirkan film dan serial baru di bulan Maret 2022. Beragam serial Indonesia, drama Korea, film animasi dan thriller, hingga serial superhero dari Marvel Studios dapat disaksikan secara eksklusif mulai bulan ini.

Berikut daftar film dan serial yang wajib ditonton di Disney+ Hotstar pada Maret 2022:

Wedding Agreement The Series

Berdasarkan novel best seller, Wedding Agreement The Series adalah serial dari film yang diadaptasi ke layar lebar oleh Starvision dengan judul yang sama pada 2019. Wedding Agreement The Series menceritakan kehidupan pernikahan Bian dan Tari setelah dijodohkan. Serial ini ditulis oleh Archie Hekagery dan dibintangi oleh Refal Hady, Indah Permatasari Cut Mini, dan Mathias Muchus. Serial ini akan segera hadir di bulan Maret.

Moon Knight

Serial ini bercerita tentang seorang lelaki bernama Steve Grant yang bekerja sebagai karyawan di toko souvenir. Ia sering mengalami hilang kesadaran dan dihantui memori yang tidak pernah terjadi di kehidupannya. Ternyata, dirinya mengidap dissociative identity disorder dan memiliki identitas atau kepribadian lain yang merupakan seorang tentara bayaran yang bernama Marc Spector. Saat Steve/Marc berhadapan dengan musuh mereka, keduanya harus menyesuaikan identitas mereka yang kompleks dan terjerumus dalam sebuah misteri berbahaya mengenai dewa Mesir. Moon Knight dibintangi oleh Oscar Isaac, Ethan Hawke, dan May Calamawy. Kevin Feige bersama Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Grant Curtis, Brad Winderbaum, Oscar Isaac, Mohamed Diad, dan Jeremy Slater berperan sebagai executive producer, serta Trevor Waterson dan Rebecca Kirsch sebagai co-executive producer. Jeremy Slater juga menjadi head writer serial ini. Moon Knight tayang perdana pada Rabu, 30 Maret 2022.

Turning Red

Disney and Pixar’s Turning Red memperkenalkan Mei Lee (dengan Rosalie Chiang sebagai pengisi suara), seorang gadis berusia 13 tahun percaya diri dan unik, yang dihadapkan pada sebuah dilema saat harus memutuskan, apakah ia harus tetap menjadi anak baik-baik kesayangan ibunya atau menikmati keseruan dunia remaja. Ming (diperankan oleh Sandra Oh sebagai pengisi suara) merupakan sosok ibu yang sangat perhatian, yang selalu dekat dan tidak dapat jauh dari anaknya walaupun hal ini menjadi hal yang sangat mengerikan dan memalukan bagi para remaja. Seakan-akan permasalahan remaja yang dihadapi Mei Lee belum cukup, ia juga harus menghadapi situasi unik, di mana ia akan berubah menjadi seekor panda merah raksasa setiap kali ia merasa terlalu emosional (yang mana terjadi SETIAP SAAT)! Disutradarai oleh pemenang Academy Award Domee Shi dan diproduseri oleh Lindsey Collins. Film ini mulai tayang pada Jumat, 11 Maret 2022.

Crazy Love

Kisah cinta yang manis dan gila antara seorang lelaki yang berpura-pura mengalami amnesia ketika ia hendak dibunuh oleh seseorang, dan wanita yang berpura-pura menjadi tunangan lelaki tersebut ketika ia mengetahui bahwa waktu hidupnya sudah tidak lama lagi. Drama Korea ini mulai tayang pada Senin, 7 Maret 2022.

West Side Story

West Side Story diproduseri dan disutradarai oleh filmmaker legendaris, Steven Spielberg, dengan naskah dari penulis skenario dan drama, Tony Kushner. West Side Story menceritakan tentang kisah klasik mengenai sengitnya persaingan dan perjalanan asmara yang berlatar di kota New York pada 1957. Generasi muda saat ini dapat menyaksikan interpretasi terbaru dari pertunjukan musikal yang pada awalnya dibuat oleh koreografer Jerome Robbins, dan musik dari Leonard Bernstein, lirik dari Stephen Sondheim dan buku karya Arthur Laurents. Dalam film ini, Ansel Elgort berperan sebagai Tony yang merupakan seorang mantan anggota geng jalanan bernama Jets. Sementara Rachel berperan sebagai María, adik dari ketua geng Sharks dan merupakan musuh dari Jets. Ketika Tony dan María bertemu, mereka jatuh cinta, namun hubungan keduanya ditentang oleh orang-orang sekitar mereka. Ketika ketegangan rasial dan teritorial mulai memanas di antara Jets dan Sharks, muncul insiden yang mengancam kebahagiaan pasangan tersebut. West Side Story tayang pada Rabu, 2 Maret 2022.

Cheaper by the Dozen

Keluarga Baker hanyalah keluarga rata-rata beranggotakan 12 orang, melewati kehidupan rumah yang sibuk sambil mengelola bisnis keluarga mereka. Cheaper by the Dozen mulai tayang pada Jumat, 18 Maret 2022.

The Dropout

Uang. Romansa. Tragedi. Penipuan. The Dropout merupakan serial karya Elizabeth Meriwether, Executive Producer yang menceritakan ambisi dan popularitas Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) bersama Theranos yang berakhir dengan keliru. Bagaimana seorang miliarder perempuan termuda kehilangan segalanya dengan begitu cepat? The Dropout tayang mulai Jumat, 4 Maret 2022.

Pintu Surga Terakhir

Irma, seorang wanita karir yang sukses, menolak banyak lamaran meskipun usianya sudah terbilang cukup. Alasannya, ia ingin merawat ayahnya yang ia anggap sebagai pintu menuju surga setelah ibunya meninggal. Pada suatu hari ia secara tidak sengaja bertemu dengan Yusuf, seorang fotografer yang ternyata adalah orang dari masa lalu, yang menghilang tanpa sepatah kata. Pintu Surga Terakhir tayang mulai Jumat, 18 Maret 2022.

Virgin The Series - Season Finale

Virgin The Series merupakan spin-off dari film populer pada tahun 2004 dengan judul yang sama. Serial drama thriller remaja ini bercerita tentang sekelompok siswa yang sedang membuat film dokumenter atau investigasi untuk memecahkan misteri di balik kematian seorang gadis populer di sekolah mereka. Virgin the Series disutradarai oleh Monty Tiwa, dibintangi Adhisty Zara sebagai pemeran utama, dan menghadirkan deretan aktor dan aktris terbaru seperti Shalom Razade, Lutesha dan Winky Wiryawan. Season finale Virgin the Series mulai tayang pada Jumat, 11 Maret 2022.