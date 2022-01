The Ice Age Adventures of Buck Wild Hadirkan Petualangan Seru dan Kocak

The Ice Age Adventures of Buck Wild. Dok. Disney+ Hotstar.

TEMPO.CO, Jakarta - Film animasi The Ice Age Adventures of Buck Wild menampilkan kembali deretan karakter ikonik dari franchise Ice Age. Ice Age Adventures of Buck Wild tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar mulai Jumat, 28 Januari 2022.

Film ini akan melanjutkan petualangan seru Buck bersama duo posum bersaudara, Crash dan Eddie, serta memperkenalkan deretan karakter baru yang siap menghibur para penggemar dengan aksi seru dan kocak mereka.

Petualangan The Ice Age Adventures of Buck Wild, dimulai saat Crash dan Eddie yang tumbuh di Snow Valley merasa butuh kebebasan dan lebih banyak lahan untuk melatih trik-trik ekstrim mereka. Crash dan Eddie akhirnya kabur untuk mencari tempat yang mereka inginkan, namun mereka justru terjebak di bawah es di Lost World, sebuah gua bawah tanah yang dipenuhi makhluk-makhluk tidak biasa.

Mereka beruntung diselamatkan oleh musang bermata satu pelindung Lost World, yang juga merupakan idola duo pembuat onar tersebut, Buck Wild. Bersama-sama mereka harus melalui sebuah perjalanan tak terlupakan, di mana mereka bertemu teman-teman baru seperti tanaman karnivora bernama Brenda dan zorilla yang sangat berbakat bernama Zee.

Buck Wild (disuarakan oleh Simon Pegg) merupakan penjelajah dan petualang karismatik. Seekor musang bermata satu yang haus akan petualangan, terutama dalam hal berburu dinosaurus. Sebagai petualang sejati yang telah lama tinggal di Lost World, Buck memiliki dunianya sendiri dan menjalin hubungan dengan benda-benda mati seperti nanas, batu besar atau tunggul pohon.

Buck sangat menikmati hidupnya di Lost World, dia bahkan mengadopsi bayi labu bernama Bronwyn. Dibalik sifatnya yang unik, Buck adalah pelindung dan penjaga perdamaian Lost World. Memiliki komitmen yang kuat, optimisme yang tak tergoyahkan, dan kesetiaan yang tinggi, Buck menyukai dunia yang liar, berbahaya, dan bebas.

Orson (disuarakan oleh Utkarsh Ambudkar) merupakan dinosaurus penuh ego. Memiliki naluri raptor dalam dirinya, Orson berupaya menguasai Lost World dan memiliki misi balas dendam kepada Buck karena telah membuangnya ke Pulau Lava.

Zee (disuarakan oleh Justina Machado) digambarkan sebagai zorilla cantik, pemberani, dan mandiri. Kerap diduga sebagai sigung karena gerakannya yang gesit dan memiliki aroma mematikan, Zee adalah zorilla yang berani dalam melawan Orson dan kawanan raptornya yang nakal. Sama seperti Buck, Zee memiliki dedikasi tinggi terhadap Lost World. Dalam petualangan ini Zee melindungi posum bersaudara dan menanamkan rasa percaya diri serta makna hidup kepada mereka.

Crash dan Eddie (disuarakan oleh Vincent Tong dan Aaron Harris) disebut sebagai pembuat onar bersaudara. Sebagai posum bersaudara, Crash dan Eddie merupakan tokoh yang sering membuat kekacauan. Dikenal sebagai sosok pemberani yang memiliki sifat hiperaktif dan gemar melakukan kegiatan ekstrim, Crash dan Eddie selalu ingin menjalani kehidupan penuh petualangan seperti Buck Wild.

Selain deretan karakter menarik tersebut, The Ice Age Adventures of Buck Wild juga turut menghadirkan deretan karakter ikonik yang telah dikenal dan dicintai para penggemar seperi Manny (disuarakan oleh Sean Kenin Elias-Reyes) mammoth pemarah dengan hati yang baik, suami yang setia bagi Ellie dan sosok ayah bagi Crash dan Eddie, Sid (disuarakan oleh Jake Green) si pemalas yang kikuk, kerap menyebalkan namun berjiwa besar, Ellie (disuarakan oleh Dominique Jennings) saudara perempuan Crash dan Eddie yang berperan layaknya ibu bagi adik-adiknya, serta Diego (disuarakan oleh Skyler Stone) seekor macan Smilodon yang merupakan sahabat dari Manny dan Sid.

