Konser BTS di Seoul Mulai Hari Ini, Penonton Dilarang Berteriak dan Tepuk Tangan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian konser BTS Permission to Dance on Stage di Stadion Olimpiade Seoul, Korea Selatan dimulai hari ini, Kamis, 10 Maret 2022. Sesuai protokol Covid-19 dari pemerintah, penonton dilarang untuk berteriak, bertempuk tangan, dan berdiri selama konser berlangsung.

“Bersorak dengan keras, berteriak, bernyanyi, dan berdiri selama BTS Permission To Dance On Stage – Seoul sangat dilarang menurut pedoman pemerintah," kata Big Hit Music, dikutip dari Variety pada Kamis, 10 Maret 2022.

Sebagai gantinya, perusahaan akan menyediakan clapper bagi para penonton konser untuk meniru kebisingan penonton. Selain itu, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan telah membatasi setiap pertunjukan dengan hanya 15 ribu penonton per malam, meskipun kapasitas stadion 70 ribu.

“Tempat duduk untuk pertunjukan langsung akan mematuhi pedoman jarak yang diamanatkan oleh langkah-langkah pengendalian Covid-19 tempat pertunjukan pemerintah daerah. Acara dapat diubah atau dibatalkan tergantung pada tingkat jarak sosial," kata Big Hit Music.

BTS Permission to Dance on Stage - Seoul merupakan konser tatap muka perdana sejak pandemi di Korea Selatan yang digelar pada 10, 12, dan 13 Maret 2022. “Kami ingin berterima kasih kepada seluruh ARMY karena telah menunggu dengan sabar untuk konser secara langsung di Korea,” ujar Big Hit Music, dikutip dari Reuters pada Kamis 17 Februari 2022.

Pada Sabtu, 12 Maret 2022, konser BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing akan disiarkan secara langsung di layar bioskop seluruh dunia, termasuk di beberapa kota di Indonesia. Konser BTS kali ini akan menjadi penanda sebagai pertama kalinya diadakan konser siaran langsung di bioskop dunia dari Korea Selatan. Berdurasi tiga jam, Permission to Dance on Stage akan menampilkan lagu-lagu hits BTS dari seluruh album mereka.

Berikutnya, BTS akan menggelar konser di Las Vegas, Amerika Serikat. BTS Permission to Dance On Stage - Las Vegas akan digelar di Allegiant Stadium dimulai pada 8 hingga 9 April 2022, dilanjutkan pada 15 hingga 16 April 2022. Ini akan menjadi konser pertama BTS yang digelar di Amerika Serikat tahun ini.

