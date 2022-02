BTS Gelar Konser Tatap Muka Bulan Depan, Tersedia Siaran Langsung di Bioskop

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola Korea Selatan, Bangtan Boys atau BTS akan menggelar konser bertajuk Permission to Dance on Stage di Seoul, Korea Selatan. Konser tatap muka perdana sejak pandemi di Korea Selatan ini akan digelar pada 10, 12, dan 13 Maret 2022 di Stadion Olimpiade Seoul.

“Kami ingin berterima kasih kepada seluruh ARMY karena telah menunggu dengan sabar untuk konser secara langsung di Korea,” ujar agensi BTS, Big Hit Music, dikutip dari Reuters pada Kamis 17 Februari 2022.

Dilansir dari Soompi, BTS Permission to Dance on Stage - Seoul akan menjadi konser pertama BTS yang digelar di Seoul dalam dua setengah tahun sejak pertunjukkan terakhir mereka di Seoul pada Oktober 2019, yaitu BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself The Final.

Konser BTS pada 10 dan 13 Maret 2022, tak hanya akan diselenggarakan secara offline, melainkan juga akan disajikan secara online melalui live streaming. Sementara itu, konser BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing pada Sabtu, 12 Maret 2022, akan disiarkan secara langsung di layar bioskop seluruh dunia.

Dikutip dari Variety, konser BTS kali ini akan menjadi penanda sebagai pertama kalinya diadakan konser siaran langsung di bioskop dunia dari Korea Selatan. Berdurasi tiga jam, Permission to Dance on Stage akan menampilkan lagu-lagu hits terbesar BTS dari seluruh album mereka.

Konser BTS ini tentu saja akan dihadiri oleh seluruh anggota band, yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jung Kook. Ketujuh anggota BTS itu akan membawakan lagu mereka mulai dari Butter, Dynamite, hingga Permission to Dance.

Pembelian tiket konser BTS mulai dijual pada Selasa, 22 Februari 2022, di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, dan Oceania. Untuk benua Asia, tiket akan mulai dijual pada Kamis, 24 Februari 2022. Trafalgar Releasing akan menjadi penyaji siaran langsung konser BTS, sementara itu konser akan diproduksi dan disutradarai oleh HYBE dan Big Hit Music.

“Kami berharap untuk meneruskan hubungan lama kami dengan HYBE dan BTS dengan siaran langsung pertama di dunia dari konser BTS Permission to Dance on Stage, datang langsung dari Seoul ke bioskop di seluruh dunia pada 12 Maret,” ungkap CEO Trafalgar Releasing, Marc Allenby.

Allenby mengatakan bahwa ia melihat BTS yang selalu mengeratkan hubungan spesial mereka dengan para penggemarnya, ARMY. Maka dari itu, Allenby dan Trafalgar Releasing ingin membawa BTS dan penggemarnya semakin dekat.

“BTS selalu berbagi hubungan khusus dengan ARMY, dan kami bangga (bisa) membawa mereka lebih dekat dari sebelumnya melalui pertunjukkan panggung grup (BTS) yang menakjubkan secara langsung di layar lebar,” kata Allenby.

Rangkaian tur dunia terakhir BTS juga dinamakan BTS Permission to Dance on Stage, termasuk empat pertunjukkan yang terjual habis di Los Angeles, di Stadium So-Fi yang baru dibangun. Keempat konser tersebut menarik sekitar 813.000 penggemar, baik secara langsung ataupun live streaming. Bahkan, penggemar berat BTS di Korea Selatan rela terbang ke Los Angeles untuk menonton dan mendukung boy band kesayangan mereka.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA | REUTERS | SOOMPI | VARIETY

