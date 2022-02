Gara-gara Forecasting Love and Weather, BMKG Ikut Tersongkang-songkang

Song Kang dan Park Min Young dalam drama Korea Forecasting Love and Weather. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Forecasting Love and Weather yang dibintangi Park Min Young dan Song Kang rupanya juga diikuti admin akun Twitter resmi BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia. Admin lembaga pemerintah itu mendapat sorotan lantaran ikut mencuitkan suasana hati para penggemar dua bintang Korea itu.

Hati netizen yang tengah panas dingin setelah menonton adegan panas dua bintang itu pada Ahad, 13 Februari, ramai membicarakannya di Twitter. Dikisahkan Jin Ha Kyung (diperankan oleh Park Min Young) dan Lee Si Woo (Song Kang), keduanya karyawan BMKG nasional Korea Selatan terpengaruh minuman alkohol dan terjadilah adegan panas itu. Linimasa Twitter pun ramai dengan kata BMKG.

Rupanya, kata BMKG ini menarik perhatian admin Twitter BMKG Indonesia. Mereka pun turut mencuitkan drama itu dengan gayanya yang jenaka. “Mimin kaget loh BMKG trending, kirain ada gempa, ternyata karena getaran hati bestie yang sedang tersongkang-songkang dan terpmy-pmy.” tulis akun Twitter @infoBMKG.

Drama Korea Forecasting Love and Weather. Dok. Netflix.

Kalimat tersongkang-songkang dan terpmy-pmy ini mengarah ke dua pemainnya, yang memang veteran untuk adegan panas di drama Korea. Sebelum beradegan mesra di Forecasting Love and Weather, keduanya sudah mencuri perhatian lewat adegan intim di drama sebelumnya.

Park Min Young tidak terlupakan saat beradegan mesra dengan Park Seo Joon di What's Wrong with Secretary Kim. Song Kang menjadi pencumbu yang hebat di Nevertheless bersama Han So Hee.

Cuitan tersebut menjadi ramai dikomentari para penggemar drama Forecasting Love and Weather, termasuk Realfood Indonesia yang menjadikan Song Kang sebagai duta produk mereka. “Min! Di BMKG ada yang mirip Song Kang dan suka ngemil Realfood Jelly kayak gini nggak?” tulis akun Twitter @realfood_id.

Forecasting Love and Weather, drama korea terbaru bergenre komedi romantis ini tayang di stasiun TV JTBC dan Netflix mulai Sabtu, 12 Februari 2022. Drama tersebut menceritakan kisah cinta dua karyawan BMKG nasional Korea Selatan, juga menceritakan sulitnya memprediksikan cuaca sama sulitnya dengan memprediksikan cinta.

BMKG pun mencuitkan fakta tak cuma cinta yang sulit diprediksi tapi juga cuaca. “Pada kenyataannya memprakirakan cuaca itu memang sulit bestie, sama sulitnya dengan memprakirakan hati Ayang, termasuk cuaca Indonesia. Kuy cek prakiraan cuaca kota-kota besar esok hari di sini,” tulisnya.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA

Baca juga: Tayang Malam Ini, Simak Lima Hal Menarik dari Forecasting Love and Weather

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.