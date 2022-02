Tayang Malam Ini, Simak Lima Hal Menarik dari Forecasting Love and Weather

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Forecasting Love and Weather akan tayang perdana malam ini, Sabtu, 12 Februari 2022. Dibintangi oleh Park Min Young dan Song Kang, drama ini memperlihatkan perspektif orang-orang yang bekerja di bidang prakiraan cuaca.

Selain itu, drama komedi romantis ini juga menceritakan kompleksitas cinta yang dapat membingungkan layaknya cuaca. Sebelum menyaksikannya, simak lima hal menarik dari Forecasting Love and Weather yang perlu diketahui, berikut ini:

1. Inspirasi cerita

Forecasting Love and Weather menandakan kembalinya Cha Young Hun ke kursi sutradara setelah merilis drama pemenang Grand Prize di Baeksang Arts Awards ke-56, When the Camellia Blooms. Sang sutradara pun menjelaskan perjalanan panjang dari pembuatan ide serial terbarunya ini.

“Penulis Sun Young membutuhkan riset selama dua tahun, bisa dibilang tinggal di Badan Meteorologi Korea selama delapan bulan, dan lembur bersama mereka selama dua bulan untuk menangkap suasana di sana,” ujar Cha Young Hun dalam konferensi pers pada Jumat, 11 Februari 2022.

“Ketika saya berbicara dengannya, kami melihat ada kesamaan antara cuaca dan kehidupan manusia. Kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kehidupan, begitu juga dengan cuaca. Terkadang prediksi bisa salah, tapi kita tidak menyerah. Saya rasa ini yang membuat Forecasting Love and Weather menarik," katanya.

2. Percintaan di Badan Meteorologi Korea

Berlatar di Badan Meteorologi Korea, Forecasting Love and Weather merupakan drama Korea pertama yang menyorot prakiraan cuaca sebagai premisnya. “Kita akan mengintip kehidupan para karyawan di Badan Meteorologi Korea, termasuk bagaimana mereka saling memahami dan tumbuh bersama,” ujar sutradara Cha Young Hun.

Menempatkan romansa di tengah kesibukan layanan cuaca pun menjadi

tantangan tersendiri bagi drama ini. “Para karakternya harus selalu menunjukkan emosi, namun ini merupakan hal yang sulit karena mereka sebenarnya bekerja dalam shift selama 12 jam, melakukan rapat sekitar lima sampai enam kali, dan harus memperhatikan gambar satelit yang berubah setiap lima sampai sepuluh menit. Mencari keseimbangan antara profesionalisme dan cinta itulah yang menjadi tantangannya," katanya.

3. Pujian kepada sang Ratu Komedi Romantis

Terkenal akan peran-perannya di When the Weather Is Fine, Her Private Life, dan What’s Wrong with Secretary Kim, tak heran apabila Park Min Young mendapat julukan Ratu Komedi Romantis. Pujian pun dilontarkan dari sang lawan main Song Kang yang memerankan karakter Lee Si Woo.

“Saya sudah lama melihatnya di TV, sehingga saya agak gugup bertemu dengannya. Menurut saya, Min Young sangat berpengalaman, cermat, dan dia sering meminta pendapat saya. Saya menghargai sikapnya tersebut karena kami bisa belajar dan berpikir bersama," kata Song Kang.

“Min Young adalah Ratu Komedi Romantis, sehingga saya dan Si Woo banyak belajar dari Min Young, terutama untuk adegan-adegan romantis. Jika ada adegan di mana Si Woo terdengar kurang pas, Min Young akan datang dan mencontohkan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya. Kami hanya mengikuti saja," kata sutradara Cha Young Hun.

4. Tantangan bagi pemain

Mengangkat kehidupan para pekerja di layanan cuaca, Park Min Young mengaku sempat meragukan keputusannya mengambil peran sebagai Jin Ha Kyung. “Saya sempat berpikir apakah ini keputusan yang salah karena semuanya terasa baru. Jika ini adalah drama medis atau hukum, saya dapat mempelajari terminologinya dari serial lain. Namun karena ini tentang layanan cuaca, saya tidak ada ide sama sekali. Saya harus belajar dari menonton banyak dokumenter. Saya bangga karena berhasil melaluinya," kata Park Min Young.

Song Kang juga memberikan pendapat yang serupa. “Sangat sulit untuk membiasakan diri dengan terminologi di serial ini. Oleh karena itu, saya menonton berbagai dokumenter cuaca dan memperhatikan bahwa ternyata mereka pun kesulitan mengucapkan terminologi tersebut. Saya pikir wajar saja kalau saya juga kesulitan," kata Song Kang.

5. Korelasi para karakter dan cuaca



Forecasting Love and Weather siap menampilkan berbagai karakter menarik dengan kepribadian yang berbeda-beda. Para pemain pun mencoba mendeskripsikan karakter mereka dengan mengaitkannya pada cuaca. Park Min Young menyamakan Ha Kyung dengan bulan November yang dingin, sementara Song Kang memilih hujan panas yang turun saat matahari bersinar, untuk Lee Si Woo.

Aktris Yura yang memerankan Chae Yu Jin mengatakan karakternya seperti cuaca yang terlihat mendung dari jendela, namun ternyata lebih panas ketika keluar. Aktor Yoon Bak sendiri memiliki deskripsi unik mengenai karakternya Han Ki Jun, yaitu orang yang sangat konsisten sehingga tidak bisa disamakan dengan cuaca. "Dia tidak cocok mewakili cuaca yang biasanya tidak bisa ditebak," katanya.

Baca juga: Park Min Young Kesulitan Dalami Peran di Forecasting Love and Weather

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.