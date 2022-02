Lady Gaga Tidak Masuk Nominasi Oscar 2022, Netizen Bereaksi

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktris, Lady Gaga tidak masuk dalam nominasi Oscar 2022 untuk penampilannya sebagai Patrizia Reggiani di film House of Gucci. Setelah semalam Academy Awards mengumumkan daftar lengkap nominasi peraih Piala Oscar tahun ini, kata kunci Gaga menjadi trending topic di Twitter.

Melansir dari Variety, tahun ini merupakan kesempatan kedua bagi Lady Gaga untuk kembali masuk nominasi Oscar sebagai Aktris Terbaik. Pada ajang Academy Awards 2019, Lady Gaga masuk nominasi Aktris Terbaik berkat perannya di film A Star is Born dan membawa pulang Piala Oscar untuk kategori Lagu Terbaik (Shallow) yang dinyanyikan bersama Bradly Cooper di film tersebut.

Nominasi Aktris Terbaik Academy Awards ke-94 tahun ini diisi oleh Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Parallel Mothers), dan Nicole Kidman (Being the Ricardos), dan Kristen Stewart (Spencer).

Lady Gaga sudah dijagokan untuk meraih nominasi Oscar setelah masuk dalam kategori Aktris Terbaik di berbagai ajang penghargaan film tahun ini, yaitu Critics Choice Awards, Golden Globes, Screen Actors Guild (SAG) Awards dan British Academy Film Awards (BAFTA). Keempat ajang penghargaan bergengsi tersebut sudah diumumkan lebih dulu sebelum Oscar. Lady Gaga juga dinobatkan sebagai Aktris Terbaik oleh New York Film Critics Circle.

Tidak masuknya Lady Gaga dalam nominasi Oscar kali ini cukup mengejutkan. Bahkan banyak pihak yang kerap memprediksi penghargaan menduga kalau Kristen Stewart tidak akan masuk nominasi Oscar setelah gagal lolos di SAG Awards dan BAFTA Film Awards.

Lawan main Lady Gaga, Jared Leto juga tidak masuk dalam nominasi Aktor Pendukung Terbaik. Film House of Gucci hanya mendapatkan satu nominasi Piala Oscar 2022 yaitu Tata Rias dan Rambut Terbaik. Frederic Aspiras, penata rambut Gaga di House of Gucci, sekarang menjadi orang Asia-Amerika kedua yang dinominasikan untuk kategori tata rambut dan tata rias.

Lady Gaga mengunggah fotonya bersama Frederic Aspiras di Instagram untuk mengucapkan selamat atas nominasi yang diraihnya. Dalam keterangan foto, Lady Gaga juga mengucapkan selamat kepada seluruh nominasi Oscar tahun ini.

"Selamat atas semua kerja keras, dedikasi, nominasi, dan keajaiban Anda. Anda semua pantas mendapatkan pengakuan besar atas lanskap pertunjukan dan pencapaian yang benar-benar indah tahun lalu. Dedikasi Anda selama Covid, hati Anda yang besar, dan kemampuan Anda untuk menceritakan kisah-kisah luar biasa adalah hadiah bagi seluruh dunia selama masa-masa sulit bagi banyak orang. Selamat teman-teman saya. Bravo!" tulis Lady Gaga di Instagram pada Selasa, 8 Februari 2022.

Di Twitter, netizen menumpahkan rasa kecewa mereka karena Lady Gaga tidak masuk nominasi Piala Oscar 2022. "Tidak ada Lady Gaga, tidak ada Denis Villeneuve. Sedikit kekacauan," tulis @SeanFennessey. "Lady Gaga adalah satu-satunya orang yang mendapatkan semua 4 nominasi pendahulu tetapi bukan Oscar," tulis @_JamesGtfo. "Mari kita semua mengambil napas dalam-dalam dan mengingatkan diri kita sendiri bahwa ini hanya film kedua Gaga sebagai pemeran utama. Kita memiliki empat penghargaan utama untuk dinantikan. Karier aktingnya baru saja dimulai!" tulis @Hausofcewchie.

