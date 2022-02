Billie Eilish Hentikan Konser Demi Selamatkan Penggemar yang Kesulitan Bernapas

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Billie Eilish menghentikan sementara konsernya demi menyelamatkan penggemar yang kesulitan bernapas. Billie Eilish langsung meminta bantuan staf untuk memeriksa penggemarnya yang duduk tidak jauh dari panggung.

Melansir dari Deadline, kejadian tersebut terjadi saat Billie Eilish tampil di konser dunia Happier Than Ever di State Farm Arena, Atlanta pada Sabtu, 5 Februari 2022. Dalam video yang direkam oleh salah satu penonton, Billie Eilish tiba-tiba menghentikan konser setelah melihat penggemarnya yang tertekan di antara penonton lain.

"Kamu butuh inhaler?" kata Billie Eilish dari atas panggung. Kemudian dia beralih ke krunya. “Apakah kita punya inhaler? Bisakah kita ambil satu saja?” katanya. "Tidak apa-apa, kita punya. Beri dia waktu. Jangan berkerumun.”

Billie Eilish kemudian memastikan penggemarnya itu dalam kondisi baik. “Kamu harus keluar atau kamu baik-baik saja? Apa kamu yakin?" Melihat penggemarnya sudah ditangani dengan baik, Billie Eilish mengatakan, "Aku mencintaimu." Aksi Billie Eilish ini menuai banyak pujian baik dari penggemar maupun netizen di media sosial.

Melansir dari Variety, Billie Eilish memulai konser musik dunia Happier Than Ever pada Kamis, 3 Februari 2022 di New Orleans. Konser yang digelar pada Sabtu, 5 Februari 2022 di Atlanta ini adalah pertunjukan keduanya. Bulan ini, Billie Eilish akan tampil di Washington D.C., Pittsburgh, Boston, New York City dan banyak lagi. Billie Eilish akan memulai tur di Eropa pada Juni mendatang.

Happier Than Ever adalah album studio kedua Billie Eilish yang dirilis pada Juli 2021. Album ini dinominasikan untuk tujuh Grammy Awards tahun ini, termasuk album of the year. Judul lagu juga dinominasikan untuk song of the year dan record of the year. Grammy 2022 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 3 April 2021.

