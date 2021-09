Billie Eilish Datang ke Met Gala 2021, Dipuji Jelmaan Marilyn Monroe

Penyanyi Billie Eilish berpose saat menghadiri acara Met Gala 2021 di Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala, New York, 14 September 2021. Billie Eilish, menggunakan gaun tulle berwarna nude itu berdetail ekor panjang dilengkapi dengan lebih dari 30 perhiasan koleksi Cartier. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi muda, Billie Eilish berhasil memukau publik saat tampil pertama kali di pagelaran Met Gala 2021. Hadir dengan menggunakan gaun dari rumah mode Oscar de la Renta dan rambut pirangnya, Eilish disebut seperti jelmaan Marilyn Monroe.

Eilish yang biasanya tampil dengan warna-warna cerah, kali ini memilih gaun nude tulle di acara perdananya ini. Terlihat berisiko, tapi justru Eilish yang ingin menggunakan gaun itu. "Ïa sangat ingin mengejutkan orang-orang dengan penampilan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, sangat rapi dan sensual,”ujar Fernando Garcia, Direktur Kreatif Rumah Mode Oscar de la Renta kepada NY Times, Senin, 13 September 2021.

Sebelumnya Eilish selalu memilih warna-warna monokromatik dan menggunakan pakaian dua set dari Gucci, Burberry dan Chanel. Dan kadang warna bajunya disesuaikan dengan warna rambutnya, seperti warna hijau. Kalau sebelumnya Eilish mewarnai rambutnya, kali ini ia memamerkan warna rambut aslinya, pirang.

Menurut Garcia, gaun itu terlihat berisiko dan membuat Eilish gugup. Namun, pada akhirnya, Eilish ingin terlihat berbeda dari sebelumnya. Gaun Oscar de La Renta yang digunakannya mengambil referensi dari Grace Kelly dan Marlyn Monroe saat proses desain.

Penyanyi Billie Eilish berpose saat menghadiri acara Met Gala 2021 di Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala, New York, 14 September 2021. Met Gala tahun ini mengangkat tema "In America: A Lexicon of Fashion". REUTERS/Mario Anzuoni

“Ia sangat bersemangat untuk menggunakan gaun yang cantik. Saat ia pertama kali bertemu kami, ia membawa ibunya yang mengambil banyak foto sampai ponselnya membeku,”ujar Laura Kim, Direktur Kreatif Oscar de La Renta

Sementara Eilish mengaku merinding dan gemetaran karena ini hal yang baru bagi gadis berusia 19 tahun ini. Eilish akan menjadi co-chair di acara Met Gala 2021 bersama dengan Timothée Chalamet, Naomi Osaka, dan Amanda Gorman. “Äku sangat senang. Aku gugup, sangat-sangat bahagia. Ini hal pertama yang aku lakukan di acara ini,” ujarnya kepada E!.

Sejak awal tahun ini, Eilish mengubah penampilannya dengan mengganti gaya rambutnya menjadi pirang. Perubahan ini ia lakukan untuk menyesuaikan dengan album terbarunya. “Aku terinspirasi dengan editan penggemar yang membuatku pirang. Aku berpikir itu seperti mimpi,”ujarnya.

Foto-foto Billie Eilish yang diunggah di akun Instagram E! News, dihujani kekaguman netizen. "Apakah Marilyn Monroe kembali hidup? Sangat indah!" tulis @kudiratullah_shittu. "Dia terlihat benar-benar cantik,"tulis @frances.0519. "Dia memberi atmosfer Marilyn Monroe, dia cantik," tulis @naty_jimenez22."Dia terlihat seperti Marilyn Monroe!" tulis @ghoulawayy.

DEWI RETNO | NY TIMES| E!

