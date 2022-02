Kukira Kau Rumah Capai 1 Juta Penonton, Umay Shahab: untuk Ibuku, Bapakku

TEMPO.CO, Jakarta - Film Kukira Kau Rumah terus menorehkan prestasi yang luar biasa di masa pandemi. Dalam lima hari penayangan di bioskop, film besutan pertama Umay Shahab sebagai sutradara dan Prilly Latuconsina produser ini sudah ditonton satu juta orang.

Umay Shahab, yang akan berusia 21 tahun pada 16 Februari mendatang, mengungkapkan syukurnya pada unggahan foto di akun Instagramnya, Selasa sore, 8 Februari 2022. Pemuda, yang selama ini diketahui sebagai aktor cilik bersama dengan Prilly Latuconsina membangun rumah produksi Sinemaku Pictures dan Kukira Kau Rumah merupakan proyek pertama mereka.

"Untuk ibuku, bapakku, @montytiwa, dan guruku alm. Noto Bagaskoro," tulis Umay saat mengunggah foto poster kru Kukira Kau Rumah dengan pencapaian satu juta penonton yang diperoleh sampai jam 14 hari ini. Ia merasa harus memberikan penghargaan kepada para gurunya yang memberikan keberanian mengerjakan proyek dan hasilnya melebihi ekspektasi.

Para sahabat Umay memberikan selamat untuk keberhasilan debutnya sebagai sutradara ini. "History in the making," tulis Iqbaal Ramadhan, yang bersama Umay membintangi film Mencuri Raden Saleh itu. "GOKIEL @umayshahab Selamat! All cast and crew," tulis Chicco Jerikho.

Poster film Kukira Kau Rumah. Foto: Instagram Prilly Latuconsina.

Adapun Prilly Latuconsina yang mengunggah foto sama setelah Umay mengungkapkan terima kasihnya kepada penonton Indonesia. "Masih gak nyangka...." tulisnya.

Bos baru Persikota Tangerang ini juga mengungkapkan terima kasihnya kepada kru Kukira Kau Rumah yang sudah bekerja keras membuat film tentang kesehatan mental ini. "Semoga dengan pencapaian ini, kita bisa terus berkarya dan membuka harapan ke mereka yang baru ingin mulai!" tulisnya.

Film Kukira Kau Rumah menceritakan tentang Niskala (Prilly Latuconsina), pengidap bipolar yang diam-diam kuliah untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia juga bisa berprestasi. Kehidupan Niskala berubah setelah bertemu dengan Pram (Jourdy Pranata), seorang musisi yang merasa kesepian setelah ayahnya meninggal dan sang ibu sibuk bekerja. Keduanya semakin dekat dan sampai akhirnya Pram tahu kondisi Niskala hingga muncul konflik dengan ayah Niskala.

