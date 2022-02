Grid Tayang 16 Februari 2022, Perburuan Seo Kang Joon terhadap Sosok Misterius

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Grid akan tayang perdana secara eksklusif di Disney+ Hotstar mulai Rabu, 16 Februari 2022. Grid menghadirkan kisah sekelompok pemburu sosok misterius yang dikenal dengan nama The Ghost.

Para individu dan lembaga pemerintah misterius harus bekerja sama untuk melacak dan mengungkap kebenaran di balik The Ghost yang sekarang terlibat dalam kasus pembunuhan. The Ghost muncul kembali setelah 24 tahun lalu menciptakan sistem Grid untuk menyelamatkan planet dari bencana angin surya.

"24 tahun yang lalu, sosok itu hilang. Kini ia kembali," demikian keterangan dalam poster Grid.

Grid merupakan serial thriller misteri yang ditulis oleh penulis naskah peraih penghargaan, Lee Soo Yeon dan disutradarai oleh Lee Khan dan Park Cheol Hwan. Grid dibintangi sejumlah aktor ternama, yaitu Seo Kang Joon, Kim A Joong, Kim Moo Yul, Kim Sung Kyun, dan Lee Si Young.

Serial Disney+ Original dari Star ini berkisah tentang Kim Sae Ha (Seo Kang Joon), seorang pegawai agensi pemerintahan misterius yang dikenal sebagai Biro, yang telah menghabiskan waktu selama 24 tahun melacak The Ghost dan selalu menanti aksi berikutnya. Jung Sae Byeok (Kim A Joong) adalah seorang detektif yang juga menyelidiki kasus The Ghost, ia terseret dalam kasus memburu The Ghost setelah menemukan petunjuk yang kembali membuka kasus buntu.

"Seharusnya kita tidak mencarinya, tapi biarkan mereka datang sendiri," kata Kim Sae Ha dalam trailer. "Mengapa ia muncul dihadapanku? Mengapa ia menyerangku?" kata Jung Sae Byeok.

Ketegangan semakin memuncak saat pasangan ini mencoba menangkap sosok The Ghost dengan agenda mereka masing-masing. Rahasia dan kebenaran akan mereka temukan selama proses perburuan.

Grid akan memancing rasa penasaran penonton melalui aksi drama menegangkan dengan alur yang cepat. Dipenuhi dengan berbagai kejutan, alur yang tidak terduga, adegan-adegan menegangkan, dan jajaran aktor ternama dari episode pertama hingga akhir, Grid berambisi untuk menjadi salah satu tayangan yang paling banyak diperbincangkan tahun ini.

