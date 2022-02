Selain All of Us Are Dead, Empat Tayangan Korea Berikut Juga Menguji Nyali

Serial horor Korea All of Us Are Dead tayang di Netflix pada Jumat, 28 Januari 2022. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial All of Us Are Dead menjadi salah satu tayangan Korea yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Menceritakan sekelompok siswa SMA yang terperangkap di sekolah dan berjuang bertahan hidup di tengah wabah zombie, serial ini mampu mendominasi daftar Netflix Top 10 di 91 negara sejak penayangannya pekan lalu.

Tidak hanya romansa, tayangan Korea juga sukses mencuri perhatian para penonton di seluruh dunia dengan kisah-kisah yang mampu menjangkau berbagai genre, termasuk horor dan thriller. Berbagai tayangan Korea tersebut ditunjang dengan premis yang unik dan visual yang luar biasa.

Berikut empat tayangan Korea lainnya yang menguji nyali penggemar horor dan thriller. Mulai dari hantu hingga manusia-manusia jahat, seluruh tayangan Korea berikut dapat disaksikan di Netflix.

1. Hellbound

Karya sutradara ternama Yeon Sang Ho, tidak heran apabila Hellbound mampu memberikan suasana yang penuh ketegangan. Serial ini menceritakan kemunculan para makhluk misterius yang memberikan vonis kepada manusia dan mengirim mereka ke neraka. Kejadian supernatural ini pun menciptakan berbagai kekacauan di tengah masyarakat. Melihat tanda-tanda kehadiran makhluk misterius bertubuh besar akan membuat Anda ikut waspada sepanjang cerita.

2. Sweet Home

Kisah menyeramkan lainnya dapat ditemukan di Sweet Home. Menyorot sebuah fenomena mengerikan di mana manusia dapat seketika berubah menjadi monster, serial ini mengikuti sekelompok penghuni sebuah apartemen yang berjuang untuk bertahan hidup sekaligus mempertahankan sisi kemanusiaan mereka. Dibintangi oleh Song Kang, Sweet Home banyak dipuji untuk penggunaan efek CGI para monsternya yang semakin menambah kengerian di serial ini.

3. The Call

Apa jadinya jika Anda menelepon seseorang yang hidup di masa lalu? Itu yang terjadi pada Park Shin Hye di The Call. Karakternya, Seo Yeon, menerima telepon pada 2019 dari Young Sook (Jeon Jong Seo) yang masih berada di tahun 1999. Keduanya pun segera menjadi teman baik. Namun ketika masa depan akhirnya terungkap dan masa lalu berhasil diubah, pertemanan mereka harus menghadapi akhir yang kacau balau.

4. Goedam

Jika Anda penggemar kisah-kisah hantu, maka Goedam wajib untuk Anda simak. Terdiri dari 8 episode yang berdurasi sekitar 8-15 menit, serial ini menyorot berbagai mitos dan legenda urban menyeramkan di Korea. Mulai dari toilet sekolah hingga jalan raya yang menakutkan, Goedam akan membuat Anda takut dengan kegelapan.

Baca juga: All of Us Are Dead Duduki Peringkat Atas Netflix Top 10 di 91 Negara

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.