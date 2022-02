Rafika Duri Rilis Piringan Hitam Album Bossanova Indonesia Vol. 2

TEMPO.CO, Jakarta - Rafika Duri, penyanyi yang memulai kariernya lewat ajang Bintang Radio dan Televisi di era 1970-an, meluncurkan album Bossanova Indonesia Vol. 2 dalam format piringan hitam atau vinyl. Bersama Musica Studio’s, peluncurah piringan hitam album ini dilakukan dalam rangka menyambut ulang tahun Rafika Duri yang ke-62.

Rafika Duri banyak mencetak prestasi baik di dalam negeri maupun mancanegara, namanya juga semakin terkenal lewat terobosan pop bossanova di era 1980-an. Sebelumnya, Rafika Duri juga telah sukses merilis album Best Of The Best: Bossanova dalam format piringan hitam.

Album Bossanova Indonesia Vol. 2 ini pertama dirilis pada 1983. Berkolaborasi kembali dengan Ireng Maulana dan mengikuti formula yang sama dengan album pendahulunya (Bossanova Indonesia), Rafika menyanyikan kembali lagu-lagu hits pada era itu dalam irama bossanova.

Lagu yang menjadi andalan di album ini adalah lagu dari Bimbo yang berjudul Citra. Rafika dan Ireng berhasil membuat lagu Citra menjadi hits besar dan jauh berbeda dari versi Bimbo. Gara-gara kolaborasi mereka inilah, banyak penyanyi perempuan yang kemudian juga mengikuti jejak menyanyikan lagu pop dengan aransemen bossanova.

“Saya dan Mas Ireng Maulana sangat hati-hati sekali dalam mengerjakan album ini. Saya ingat di minggu pertama setelah pengerjaan musik dasar, saya sendiri langsung ikut rekaman pengisian piano, string, gitar dan saya juga ikut mencari sound yang terbaik untuk musik bossanova ini," kata Rafika dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 4 Februari 2022.

Rafika mengatakan dalam pemilihan lagu, rata-rata dipilih dari yang sudah ada ciptaan Ireng Maulana, Sam Bimbo, Djaka Bimbo, Paul Irama, Usmar Ismail, Iskandar, Tommy, Yules Fioole, Yahya dan Oetje F. Tekol.

"Mereka adalah pencipta lagu yang handal dan banyak dikenal di seluruh Indonesia. Saya sendiri waktu rekaman ditungguin dan diarahkan langsung oleh Mas Ireng demi mencari lekukan suara yang asyik untuk didengar. Kami rekaman dalam sehari paling banyak dua lagu, kadang-kadang cuma satu lagu karena kami ingin mendapatkan hasil yang terbaik secara keseluruhan," kata Rafika.

Rafika mengaku sangat senang dan tidak menyangka piringan hitam album yang terdiri dari 10 lagu ini dirilis bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Rafika merasa ini adalah sebuah apresiasi dari Musica Studio’s terhadap karyanya.

“Tidak hanya ditujukan untuk Rafika Duri, saya rasa ini juga merupakan apresiasi untuk seluruh seniman atau pencipta lagu yang terlibat di dalam album ini. Harapan saya semoga vinyl ini bisa menghibur dan dinikmati oleh semua penikmat musik bossanova. Karena vinyl Bossanova Vol. 2 ini memang sangat layak untuk dikoleksi,” kata Rafika.

Piringan hitam album Rafika Duri Bossanova Indonesia Vol. 2 dirilis pada Rabu, 26 Januari 2022 dan bisa didapatkan di official store Musica Studio’s. Seluruh lagu dalam album Bossanova Indonesia Vol. 2 sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.

