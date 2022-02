Adele Dipastikan Tampil di Brit Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Adele dipastikan akan tampil di Brit Awards 2022 yang diselenggarakan pada Selasa, 8 Februari 2022 di London. Kabar ini disampaikan langsung melalui unggahan terbaru di Instagram pribadi pelantun lagu Someone Like You, dengan menunjukkan foto ekspresi bahagia.

"Hiya, aku sangat senang mengatakan bahwa aku tampil di Brits minggu depan!!" tulis Adele pada keterangan foto. Lebih lanjut, Adele juga mengungkapkan kegembiraannya karena akan tampil di acara televisi The Graham Norton Show.

Melansir dari Variety, pengumuman ini dilakukan untuk meluruskan berbagai berita yang beredar beberapa hari belakangan terkait penampilan Adele di Brit Awards 2022. Beberapa media di Inggris melaporkan bahwa Adele tidak akan tampil di Brit Awards 2022.

Adele membatalkan konser di Las Vegas yang dijadwalkan pada Jumat, 21 Januari 2022. Adele mengumumkannya melalui sebuah video yang diunggah di Instagram kurang dari 24 jam sebelum konser digelar dan membuat para penggemarnya kecewa.

Pelantun lagu Easy on Me itu menjelaskan bahwa pembatalan konser tersebut dikarenakan kasus Covid-19 varian Omicron yang semakin meningkat. "Saya sangat kesal, dan saya benar-benar malu dan saya sangat menyesal kepada semua orang yang bepergian untuk sampai ke sini. Aku benar-benar minta maaf," kata Adele.

Adele mendapatkan empat nominasi di Brit Awards 2022, yaitu Album of the Year lewat 30, Artist of the Year, Song of the Year lewat Easy On Me, dan Best pop/R&B. Adele, Dave, Ed Sheeran dan Little Simz mendominasi tahun ini dengan masing-masing mendapat empat nominasi.

