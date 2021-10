Adele Resmi Rilis Lagu Easy On Me, Netizen Galau dan Menangis Berjamaah

TEMPO.CO, Jakarta - Adele telah resmi merilis lagu terbarunya berjudul Easy On Me hari ini, Jumat, 15 Oktober 2021. Tidak hanya lagunya saja, Adele juga sekaligus merilis video klip di kanal YouTube pribadinya.

Easy On Me menjadi lagu pertama Adele setelah enam tahun vakum. Baru diunggah delapan jam lalu, video klip Easy On Me telah masuk trending YouTube dan disaksikan lebih dari 14 juta kali. Video klip berdurasi 5 menit 31 detik ini memperlihatkan Adele meninggalkan masa lalunya. Ditampilkan dengan nuansa hitam putih, Adele meninggalkan sebuah rumah yang berantakan dan membawa sebuah koper.

Sebelum pergi, ia melihat keluar melalui jendela sambil tersenyum. Adele percaya diri meninggalkan rumah tersebut dengan kaca mata hitamnya. Kemudian ia menerima telepon dari orang tersayangnya namun pembicarannya terhenti karena gangguan sinyal. Adele lanjut berjalan ke arah mobilnya dan mulai memutar sebuah kaset.

Melodi piano lagu Easy On Me baru mulai terderang di menit 1 lewat 40 detik. Adele meninggalkan rumah yang ternyata telah terjual. Dari dalam mobil, Adele bernyanyi sambil melihat sebuah keluarga yang bahagia. Sepasang pengantin melewati mobil Adele sambil menunjukkan cincin pernikahan. Adele tersenyum ke arah mereka dan melambaikan tangan.

Adele membiarkan kertas-kertas berisi tangga nada lagu di mobilnya terbang. "Go easy on me baby, I was still a child, didn’t get the chance to, feel the world around me, I had no time to choose, what I chose to do, so go easy on me," demikian lirik yang dinyanyikan Adele.

Di lagu Easy On Me, Adele mencurahkan perasaannya yang selama ini ia rasakan. Kini ia telah melepaskan semua yang terjadi. "You can’t deny how hard I have tried, I changed who I was, to put you both first, but now I give up," demikian lirik yang dinyanyikan Adele.

Kemudian, video berubah menjadi lebih berwarna yang menandakan masa kini. Adele duduk di sebuah ruangan bernuansa merah sambil bernyanyi. "I had good intentions and the highest hopes but I know right now, it probably doesn't even show," demikian lirik yang dinyanyikan Adele.

Tagar #EasyOnMe juga trending di Twitter. Netizen memberikan testimoninya setelah mendengar lagu terbaru Adele ini. Mereka mengaku terbawa suasana hingga menangis saat mendengarnya. "Belum pernah denger lagu baru teng teng teng pertama uda nangis, baru #EasyOnMe nya #Adele oh my God it's a masterpiece literally no joke banget liriknya," tulis @fiorentinadia_. "Pagi-pagi di bikin galau sama mba @Adele auto merinding dengernya," tulis @maskimboom. "Adele release single, jadi hari galau sedunia," tulis @siscaxoxo.

Adele telah mengumumkan judul album barunya, 30. Easy On Me juga akan masuk ke album terbarunya yang akan rilis pada 19 November 2021 mendatang. “Album ini adalah perjalanan hidup dan matiku melewati masa paling bergejolak dalam hidupku,” tulisnya di Instagram pada Rabu, 13 Oktober 2021.

