BTOB Siap Comeback dan Rayakan Anniversary ke-10 dengan Formasi Lengkap

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola Korea Selatan, BTOB siap comeback bulan ini dengan formasi lengkap. BTOB mengumumkan tanggal comeback mereka melalui video teaser yang diunggah tengah malam tadi di kanal YouTube resmi mereka pada Kamis, 3 Februari 2022.

Teaser berdurasi 1 menit 53 detik itu menampilkan Eunkwang, Hyunsik, Changsub, Minhyuk, Peniel, dan Sungjae dengan konsep retro bergaya dokumenter. Secara bergantian mereka menunjukkan antusiasme dan persiapan masing-masing menjelang comeback yang dilengkapi dengan narasi Bahasa Inggris.

Dimulai dengan Eunkwang menunjukkan tarian lucu diiringi dengan lagu. Dilanjutkan dengan Hyunsik berolahraga menggunakan dumbbell sambil duduk di gym ball. Changsub penuh semangat berlatih menyanyi. "Changsub sedang bernyanyi. Latihan menyanyinya tidak pernah berakhir," kata narator.

Minhyuk tampil dewasa, bersulang ke kamera sambil minum anggur. Sementara Peniel seperti sedang merenungkan sesuatu sambil duduk di mejanya namun kemudian kamera menunjukkan kalau sebenarnya ia sedang menghias kuku jari tangannya dengan cat kuku. Terakhir, Sungjae muncul dan melakukan sihir dengan tongkat ajaib.

Di akhir video, keenam anggota BTOB berkumpul di satu tempat saling memandang dan tersenyum penuh semangat. "BTOB sangat siap untuk merayakan ulang tahun ke 10 mereka," kata narator.

BTOB dijadwalkan comeback melalui karya Be Together pada Senin, 21 Februari 2022 pukul 18.00 waktu Korea Selatan atau 16.00 WIB. Comeback ini tentunya telah dinantikan oleh para penggemarnya setelah Sungjae dan Hyunsik menyelesaikan wajib militer pada November 2021. Ini akan menjadi comeback pertama mereka setelah empat tahun sejak mini album ke-11 This is Us yang dirilis pada Juni 2018.

Kabar comeback BTOB pertama kali dilaporkan oleh SPOTV News pada Kamis, 27 Januari 2022. Dikabarkan BTOB akan merilis album baru sebagai dengan formasi lengkap pada Februari 2022. Agensi BTOB, Cube Entertainment membenarkan kabar tersebut. "BTOB sedang mempersiapkan untuk comeback pada bulan Februari," kata Cube Entertainment, dikutip dari Soompi.

