Moses J. Moseley Ditemukan Tewas Tertembak, Polisi Usut Kemungkinan Bunuh Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Amerika, Moses J. Moseley, yang terkenal dengan perannya sebagai zombie Michonne di The Walking Dead, ditemukan tewas pada usia 31 tahun pada Rabu, 26 Januari 2022. Keluarganya mengabarkan kepada polisi bahwa jenazah Moses ditemukan pada Rabu lalu di sekitar Jembatan Hudson di Stockbridge, Georgia, Amerika Serikat.

Dilansir dari TMZ, salah seorang keluarganya mengaku tidak mendengar kabar dari Moses sejak Ahad pekan lalu hingga mengetahui jenazahnya ditemukan. Mereka mencari kabar Moses sejak hilang dengan menelepon rumah sakit. Pada Rabu pagi, mereka melaporkan kehilangan Moses hingga menelepon OnStar yang berhasil melacak mobil tempat jenazahnya ditemukan.

"Anggota keluarganya memberi tahu bahwa Moses tewas karena luka tembak, kami masih bekerja mencari tahu siapa yang menarik pelatuknya," kata seorang polisi yang mendapat laporan penemuan jenazah Moses. Polisi masih menyelidiki kemungkinan bunuh diri.

Moses, mendapatkan perhatian besar setelah berperan sebagai salah satu zombie Michonne di The Walking Dead dari 2012-2015. Di film ini, ia memainkan karakter Mike yang merupaka zombie tanpa lengan dan rahang. Selain di The Walking Dead, ia tampil di Watchmen di HBO dan The Hunger Games: Catching Fire pada 2013.

Moses J. Moseley. Foto/Instagram

Dia juga pernah menjadi sampul Entertainment Weekly pada tahun 2012. Manajer Moseley, Tabatha Minchew, mengatakan, "Dia dicintai oleh semua orang yang bertemu dengannya. Cahaya yang begitu terang di mata semua orang."

Bintang The Walking Dead, Jeremy Palko menggambarkan mendiang aktor sebagai manusia yang benar-benar baik dan luar biasa. Rekannya, Addy Miller mengatakan, "Sangat sedih mendengar jiwa yang cerah dan baik hati ini meninggal." Aktris, Melissa Cowan, menulis di akun Facebooknya. "Moseley selalu baik, lucu dan mempunyai senyum yang sanggup untuk menerangi ruangan mana pun."

Moseley lahir di Carolina Selatan dan keluarganya menetap di Georgia, tempat dia belajar hukum. Ia mengatakan, tak pernah berencana menjadi seorang aktor sebelumnya, tapi tiba-tiba dia ditanya apakah ingin tampil dalam sebuah film. Film itu berjudul Joyful Noise yang dirilis pada 2012 dan dibintangi oleh Queen Latifah dan Dolly Parton.

Setelah terkenal di The Walking Dead, Moses J. Moseley melanjutkan karier aktingnya di The Hunger Games: Catching Fire, Watchmen yang diproduksi HBO dan Volumes of Blood: Horror Stories yang dirilis pada 2016. Dia juga menerbitkan sebuah buku berisi kutipan dan slogan yang menginspirasi.

Agen bakat Avery Sisters Entertainment menuliskan tentang Moses J. Moseley di akun Facebooknya. "Moses adalah aktor fenomenal yang telah muncul di film-film seperti The Walking Dead, Queen of the South, dan American Soul. Lebih jauh dari itu, dia adalah orang yang LUAR BIASA! Bagi mereka yang mengenalnya, dia adalah orang yang paling baik, paling manis, paling dermawan yang pernah Anda temui. Kami akan sangat merindukanmu!"

TMZ | BBC

Jika Anda memiliki pemikiran bunuh diri atau mengetahui ada orang yang mencoba bunuh diri, segera hubungi psikolog dan psikiater terdekat. Akses laman www.intothelightid.org/cari untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Pertolongan pertama bagi orang dengan pemikiran bunuh diri juga dapat dibaca di www.intothelightid.org/tolong.

Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri juga dapat menghubungi Yayasan Pulih di nomor telepon (021) 78842580. Ada pula Hotline Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan di nomor telepon (021) 500454, dan LSM Jangan Bunuh Diri di nomor telepon (021) 9696 9293.

