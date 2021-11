Film dan Serial di Lionsgate Play Indonesia, Ada The Hunger Games: Catching Fire

TEMPO.CO, Jakarta - Lionsgate Play Indonesia menghadirkan berbagai serial eksklusif dan film blockbuster pemenang penghargaan di bulan November ini. Salah satu yang menjadi andalan adalah film The Hunger Games: Catching Fire yang dibintangi oleh Jennifer Lawrence dan Josh Hutcherson.

Film kedua dari seri The Hunger Games ini berhasil melambungkan para pemerannya dan menjadi film terlaris di tahun 2013. The Hunger Games: Catching Fire yang memenangkan 22 awards dan 68 nominasi ini bercerita tentang Katniss Everdeen dan Peeta Mellark menjadi target Capitol setelah kemenangan mereka di Hunger Games ke-74 memicu pemberontakan di Distrik Panem. Dua belas bulan setelah memenangkan Hunger Games ke-74, Katniss Everdeen dan rekannya Peeta Mellark harus melakukan apa yang dikenal sebagai Tur Pemenang, di mana mereka mengunjungi semua distrik, tetapi sebelum pergi, Katniss dikunjungi oleh Presiden.

Selain The Hunger Games: Catching Fire, ada pula film-film lainnya seperti Wonder, Manchester by the Sea, Only the Brave, Rush sampai Fruitvale Station. Wonder yang dibintangi Jacob Tremblay dan Julia Roberts menceritakan kisah yang inspiratif dan mengharukan dari August Pullman, seorang bocah lelaki dengan perbedaan wajah yang memasuki kelas lima, menghadiri sekolah dasar umum untuk pertama kalinya.

Manchester by the Sea mendapatkan dua piala Oscar kategori Best Actor untuk Casey Affleck dan Best Screenplay untuk Kenneth Lonergan. Berkisah tentang seorang paman yang depresi diminta untuk merawat keponakannya yang masih remaja setelah ayah anak laki-laki itu meninggal.

Ada pula film pemenang tiga piala Oscar, Whiplash yang dibintangi Miles Teller dan J.K. Simmons. Berkisah tentang seorang drummer muda yang mendaftar di konservatori musik di mana impiannya akan kehebatan dibimbing oleh seorang instruktur yang tidak akan berhenti untuk mewujudkan potensi siswa. Andrew Niemann yang berusia sembilan belas tahun ingin menjadi drummer jazz terhebat di dunia, sejajar dengan Buddy Rich.

Lionsgate Play Indonesia juga merilis empat serial eksklusif, mulai dari cerita mafia Miami hingga komedi keluarga. Empat serial tersebut adalah Magic City, The Girlfriend Experience, Home Economics, dan Hiccups & Hookups.

Magic City berpusat pada mafia Miami dan karakter lain dari Miami Beach pada akhir 1950-an. Saat Frank Sinatra merayakan tahun baru di ballroom paling mewah di Miami Beach Hotel Miramar, pemimpin visionernya, Ike Evans, harus berurusan dengan Mob, keluarganya yang rumit, dan sebuah kota di tengah perubahan dramatis saat Fidel Castro menguasai Kuba, hanya 200 mil lepas pantai.

Pada siang hari, hotel ini dijuluki “MAGIC CITY” karena semua aksi mafia terjadi di sini, tetapi pada malam hari Miami Beach mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap. Dopers, dealer, stripper, gangster, berkumpul bersama untuk mendengarkan pertunjukan klub malam papan atas. Danny Huston dinominasikan untuk kategori Best Supporting Actor – Series, Miniseries or Television Film di Golden Globe Awards berkat perannya di serial Magic City.

Serial The Girlfriend Experience merupakan antologi dengan latar belakang Washington DC. Beberapa hari menjelang pemilihan presiden dan semua mata tertuju kepada Christine (Riley Keough), yang menawarkan klien "pengalaman pacar sewaan" sambil menjalani kehidupan ganda sebagai pengacara muda dalam pelatihan.

Home Economics menyoroti kehidupan tiga saudara kandung yang sudah dewasa menemukan diri mereka hidup pada tingkatan finansial yang sangat berbeda satu sama lain. Sitkom yang dibintangi oleh Topher Grace ini mendapatkan rating of 82% di website Rotten Tomatoes.

Hiccups & Hookups berkisah tentang seorang ibu tunggal yang baru saja berpisah, adik laki-lakinya yang fobia komitmen dan sukses, dan putrinya yang masih remaja, cerdas tetapi bingung mencoba yang terbaik untuk menangani perjalanan yang disebut "kehidupan". Ini adalah komedi yang menghangatkan hati seputar kencan dan hubungan modern di dua generasi. Serial ini merupakan serial original India pertama dari Lionsgate Play Indonesia.

“Dengan serial original pertama kami berusaha tetap setia dengan etos kami untuk menghibur penonton dengan konten unik, bold dan edgy," kata Rohit Jain, managing director South Asia and networks-emerging markets Asia dari Lionsgate India dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 16 November 2021.

